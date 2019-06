El 'portazo' de Roldán: se va criticando a Rivera por sus acuerdos con el PP y Vox

"No me voy porque haya cambiado, me voy porque Ciudadanos ha cambiado". Así de contundente se ha mostrado Toni Roldán en el momento en el que ha comunicado que se marcha del partido naranja por las posturas más cercanas a la derecha que está manteniendo la ejecutiva liderada por Albert Rivera. El ya exportavoz económico naranja ha dedicado duras palabras a sus ya excompañeros de dirección y ha dejado claro que las reuniones de la cúpula en Las Ventas todos los lunes no son una balsa de aceite, sino que él ha mostrado su desacuerdo constante con la política de pactos en los últimos cónclaves.

Roldán ha asegurado en su despedida del Congreso de los Diputados, ya que también deja el acta, que Ciudadanos ha abandonado las "ideas liberales" que alumbraron su nacimiento para acercarse a postulados más propios del Partido Popular. Ha criticado, incluso, haberse "convertido en azules", ha arremetido contra el apoyo a gobiernos autonómicos que llevan más de dos décadas en el poder (como Castilla y León o Madrid) y ha echado de menos una confrontación radical contra la derecha, es decir, contra Vox. "¿Cómo vamos a superar la política de rojos y azules si nos convertimos en azules?", se ha preguntado.

"No es un supermercado", ha llegado a denunciar Roldán en su 'adiós' de la cámara y, por ende, de la política. Ha añadido que no está para nada de acuerdo con las decisiones estratégicas que se están tomando en el partido y que, como no las comparte, ha decidido poner tierra de por medio. "No he tenido éxito", ha lamentado en referencia a sus continuas alusiones críticas en las reuniones a puerta cerrada. A partir de ahora su futuro próximo pasa por dedicarse a su familia.

Roldán también ha relatado su trayectoria a Ciudadanos, partido por el que dejó su trabajo y la empresa. Ha presumido de que el partido en el que se enroló era una claro defensor de las libertades, una garantía de progreso y un catalizador de las reformas. Ha hablado, en todo momento, en pasado, dejando caer que esas ideas liberales han dejado de ser tales en el seno del partido.

En su 'haber' Toni Roldán se lleva algunas medidas como la mejora de los permisos de paternidad, las leyes que han favorecido a los emprendedores, la lucha contra el abandono escolar... y ha añadido que para él la política es "construir con el que piensa distinto para lograr pequeñas conquistas". "Lanzamos este proyecto con tres pilares: reformismo, regeneración y batalla contra nacionalismo. Y el giro reciente del partido desvirtúa los tres principios", ha concluido el ya exdiputado naranja.

La crisis con Toni Roldán se suma a las discrepancias abiertas por Luis Garicano apenas una semana después de las elecciones autonómicas y municipales. El cabeza de lista a las europeas publicó un tuit que provocó una ejecutiva de infarto ese lunes por el dilema sobre si hacer alcaldesa a Ada Colau para evitar que el independentista Ernest Maragall se hiciera con el bastón de mando en Barcelona. Los de Rivera impusieron sus postulados.

¿Se puede votar a una opción mala? ¿Se puede votar a Colau aunque a uno le parezca malisima alcaldesa? Claro que se puede, si es para evitar un resultado aún peor, quizás catastrófico: que los independentistas instrumentalicen y destrocen Barcelona. https://t.co/d6p6jQEQcL — Luis Garicano (@lugaricano) 2 de junio de 2019

Y, por supuesto, no hay que olvidar la polémica con Manuel Valls de la semana pasada. El exprimer ministro francés rompió definitivamente con una ejecutiva naranja con la que nunca llegó a encajar. El concejal barcelonés abrió, además, una espita que hoy se ha hecho más grande, arremetiendo en términos aún más duros contra Rivera (a quien llamó "irresponsable") y que ponen en entredicho la estrategia naranja de mantener el 'no es no' a Pedro Sánchez.