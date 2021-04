RTVE abonó 40,9 millones en pluses a su plantilla en pleno año de pandemia

El año de pandemia no afectó a las nóminas de los trabajadores de RTVE. Para suerte de la plantilla, la delicada situación económica que vive la corporación no se ha trasladado a sus sueldos. Una situación a la que han contribuido los cuantiosos extras que la mayoría del personal se embolsó en el pasado ejercicio. De hecho, la empresa estatal gastó hasta 40,9 millones en complementos y pluses para la gran mayoría de empleados, según los datos consultados por La Información. Todo en un año en el que la deuda volvió a crecer y no tiene visos de mejorar, según admite la anterior dirección que encabezaba Rosa María Mateo.

Los que se beneficiaron de estas pagas por cuestiones como la antigüedad, la disponibilidad, aparecer en pantalla o presentar programas fueron un total de 5.457 empleados. Esto supone que cada uno recibió de media hasta 7.500 euros más de lo que le corresponde por su sueldo base, según los datos ofrecidos por Mateo en una de sus últimas respuestas parlamentarias, a la que ha tenido acceso este medio. Este coste para las arcas de RTVE evidencia las obligaciones a las que tiene que hacer frente la casa con su plantilla incluso en una situación de crisis como la de 2020. Un año en el que el coronavirus obligó a que la mayoría de los vinculados a la compañía pública tuviera que teletrabajar. Lo que no ha significado que se haya reducido ese desembolso en pluses, como admite el anterior equipo directivo.

Este desembolso en las condiciones contractuales de los empleados llega concretamente a los 40.966.675 millones. Una cifra que se puede sumar a la que tendrá que abonar la firma por las 'prejubilaciones de oro' aprobadas el pasado año. Las de 2020 llegan a los 8,8 millones de euros, como ya publicó este medio. Con esa cantidad se compensará con hasta 50.000 euros a los 176 trabajadores que se retiran a los 63 años, por lo que en conceptos que se escapan de los salarios base RTVE tuvo que gastarse casi 50 millones de euros para cumplir con el convenio que tiene vigente en la actualidad. El documento contó en su día con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, como recuerdan fuentes de los sindicatos.

Más de 4 millones en viajes

A lo que sí parece que pasó factura el Covid-19 fue a los desplazamientos que plantilla y directivos tuvieron que realizar por motivos laborales. Como señala Mateo en su respuesta a varios diputados del PP, la partida de viajes alcanzó los 4.472.415 millones, que fue lo que costaron los 19.136 que realizaron los trabajadores rasos o las cúpulas de TVE, RNE o la corporación en sí. La cifra global se explica con unos gastos de manutención de 1.753.942 millones; otros de locomoción, que llegan a 1.327.792 millones; y una última sección de alojamientos, por 1.390.680 millones. Y del total de todos esos movimientos, 467 fueron realizados por miembros de la dirección que lideraba la exadministradora provisional.

Esta de los viajes es una las partidas para las que RTVE ha planteado posibles recortes en el futuro para aliviar sus altos gastos y las pérdidas que sufre, las cuales ya ha admitido que se incrementarán en gran parte a causa del coronavirus. El plan que dejó listó Mateo para el Consejo de Administración que lidera José Manuel Pérez Tornero pasaba por reducir al máximo todos los desplazamientos no asociados a la producción de programas. La alternativa será la de utilizar las tecnologías actuales para así reducir los costes de transporte, alojamiento y dietas. Es decir, se apostará por vías telemáticas en lugar de presenciales. Algo a lo que también ha forzado la pandemia.

La deuda vuelve a crecer

Lo ocurrido con los pluses de los salarios, las prejubilaciones y los viajes contrasta con la situación económica real que vive RTVE. La corporación cerró el año 2020 con un pasivo de 128,8 millones, según ha desvelado la propia Rosa María Mateo en otra respuesta al Congreso. Lo que implica que la veterana periodista sale de la casa dejando 26 millones de euros más de deuda con respecto a julio de 2018, cuando esta alcanzaba los 102,8 millones. Un problema al que Mateo no espera que se le pueda dar un vuelco durante 2021. Entre los motivos que alega están las "liquidaciones de IVA, la continuidad de las inversiones y la recuperación de las existencias de programas" para los próximos ejercicios.

Esta subida de 26 millones en menos de año y medio la justifica con varios condicionantes que ha vivido como máxima responsable de la radio y televisión públicas. El coronavirus es uno de ellos. Pero también cita a las prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado, las alzas salariales de la plantilla y la imposibilidad de haberse deducido el IVA tras el conflicto que tuvo con el Ministerio de Hacienda. Mateo sí defiende que la gran mayoría de la deuda no se ha producido durante su gestión. Según su explicación, el mayor incremento se produjo entre enero de 2017 y julio de 2018. Entonces, y con José Antonio Sánchez de presidente, se pasó de 7,2 millones a los 102,8.