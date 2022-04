Rueda confirma su candidatura como sustituto de Feijóo en el PP de Galicia. 

El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha confirmado este viernes que presentará su candidatura para suceder a Alberto Núñez Feijóo como presidente del Partido Popular en Galicia. "Nunca busqué lo que voy a ser ahora", ha asegurado Rueda ante los miembros de la junta directiva del PP de Pontevedra, del que es su actual presidente, añadiendo que asumirá la responsabilidad de "relevar a un líder extraordinario y que lo ha sido todo". Entre gritos de "presidente" por parte de sus compañeros, el dirigente popular ha explicado que se siente "preparado, convencido y animado" para asumir este reto y ha asegurado que abordará este proceso "como si se presentara mucha más gente" al congreso que se celebrará en Pontevedra los días 21 y 22 de mayo.

La del PPdeG será una "transición tranquila y ejemplar", ha subrayado Alfonso Rueda, que ha defendido que "frente al trauma que podría suponer la salida de un líder consolidado e indiscutible" el partido ha demostrado "que no se deshace y mantienen la normalidad". "Está siendo una transición previsible, ordenada, lógica y desde la unidad", ha mantenido Rueda, tras agradecer a los otros tres 'barones' provinciales, Diego Calvo, Elena Candia y José Manuel Baltar, haber dado un ejemplo de "generosidad e inteligencia". Ha explicado que en el PP había "mucha gente capacitada" para tomar este relevo "pero había que tomar una decisión", por lo que ha pedido "que todos trabajemos juntos para seguir unidos, fuertes, ilusionados, humildes, serenos y yendo a por todas".

Frente a modelos "cainitas" de otros partidos, según ha expresado el candidato a la sucesión, en el Partido Popular de Galicia "no nos hemos abierto en canal para tomar decisiones". El vicepresidente gallego ha reconocido estar "honrado, abrumado y asustado pero con fuerza" porque, según ha expresado, "sé a lo que me tengo que enfrentar a partir de ahora", algo para lo que asegura estar "preparado y convencido". "No vengo a sustituir a nadie ni a competir con nadie. Vengo a continuar la labor de alguien insustituible pero al que hay que sustituir", ha sentenciado Alfonso Rueda, que ha reiterado que "hoy empieza un nuevo futuro" en el Partido Popular de Galicia.

Dentro de los objetivos que se ha marcado Rueda, el líder popular ha incluido el "apoyo decidido" para que Núñez Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno porque "no le podemos fallar y no merece que le fallemos". Su principal cometido, ha reconocido, será obtener la quinta mayoría absoluta en Galicia y mantener al PP como "referente" en la comunidad, "un camino que empieza hoy", ha dicho. A pesar de confirmar su candidatura al congreso extraordinario con el que el PP abordará la sucesión en Galicia, Alfonso Rueda ha avanzado que "no daré la batalla por ganada" y ha asegurado que abordará este proceso "como si se presentara mucha más gente".

El 'número dos' de Feijóo en el Gobierno gallego ha anunciado su esperada candidatura prometiendo "continuidad", a pesar de que la formación entrará en "una etapa nueva". Feijóo volvió a avanzar este jueves su intención de dimitir como presidente de la Xunta "en próximas fechas", lo que activará un proceso sucesorio que culminaría en una investidura en el Parlamento. En todo caso, este relevo será anterior al cónclave de los populares de los días 21 y 22. Rueda ya fue señalado la pasada semana como relevo lógico del de Os Peares al frente del Gobierno gallego y del PPdeG, toda vez que recibió el apoyo público de los otros tres presidentes provinciales del partido -Manuel Baltar (Ourense), Elena Candia (Lugo) y Diego Calvo (A Coruña)-. Además, en las filas populares había práctica unanimidad al descartar una bicefalia de liderazgo en el partido y en la Xunta.

En este contexto, la Junta Directiva autonómica, celebrada el lunes de esta semana, aprobó fijar el 18º Congreso del PPdeG para el fin de semana del 21 y el 22 de mayo en Pontevedra, precisamente ciudad de origen de Rueda, quien, salvo sorpresas, será el único candidato. Los 90 avales necesarios para concurrir a este proceso interno deberán presentarse antes del próximo jueves, 28 de abril, a las 20,00 horas. La campaña arrancará dos días después, el sábado 30, y concluirá el 9 de mayo.