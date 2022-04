Rueda reclama apoyo para no "fallar" a Feijóo en el inicio de la campaña interna. 

El candidato a liderar el PPdeG, Alfonso Rueda, ha arrancado este sábado en Lugo su campaña interna previa al 18º Congreso que se celebrará los días 21 y 22 de mayo en Pontevedra con un llamamiento a preservar el legado de Alberto Núñez Feijóo, un partido "fuerte y unido" ajeno a discusiones territoriales, que ve clave para su reto último: la quinta mayoría absoluta consecutiva en Galicia. Un día después de que Feijóo haya formalizado su renuncia, Rueda se ha desplazado hasta Lugo para participar en la Junta Directiva del PP provincial. En la Finca A Fortaleza, ha agradecido el respaldo de los afiliados de la provincia, con su líder, Elena Candia, para la que no ha escatimado en elogios, al frente.

Rueda ha insistido en que él "nunca" quiso asumir el papel de Feijóo, un "líder irrepetible", pero que ha decidido dar un paso adelante para enfrentar "un reto aún más grande", el de recuperar La Moncloa. Y en esta coyuntura, ha esgrimido que es preciso "llenar inmediatamente el vacío" que deja el de Os Peares, igual que su primera "responsabilidad" es la de preservar su herencia y mantener un PPdeG "fuerte y unido". "Esa es la primera tarea que me echo encima de los hombros y para lo que pido el apoyo de todo el mundo, para no fallar a Feijóo", ha apelado, antes de remarcar que es preciso trabajar desde Galicia para contribuir a que su líder en España pueda ganar

Y en un escenario en el que se especula sobre un posible regreso del modelo que marcó el mandato de Manuel Fraga con las baronías provinciales, Rueda ha pedido no caer en "discusiones" que, afirma, no existen, pero tratan de "meter" sus rivales políticos para tratar de "debilitar" a la formación. "No hubo un PP de Albor, ni uno de Fraga. No hay un PP de Feijóo, ni habrá un PP de Rueda. Tampoco hay cuatro PPdeG: uno de A Coruña, otro de Lugo, otro de Pontevedra y otro de Ourense. Hay un PP de Galicia fuerte, unido e imbatible en el que cabemos todos y no sobra nadie", ha proclamado. Por su parte, Candia ha ratificado que el PP de Lugo no va a "fallar" a Rueda como "nunca" ha fallado en etapas previas, pero también ha reivindicado los resultados ante el que será su nuevo jefe de filas: "Empiezas en Lugo, ante los artífices de los mejores resultados en porcentaje de apoyo al PP en Galicia y de los mejores de España".