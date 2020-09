Rufián pacta con Sánchez convocar la Mesa de Cataluña y habla de septiembre

Poco más de una hora de reunión para el acercamiento. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián ha anunciado un acuerdo con Pedro Sánchez para convocar la Mesa de Cataluña y ha anticipado de que esta podría celebrarse a mediados de septiembre. Así lo ha compartido el catalán en su comparecencia posterior al encuentro que ha mantenido este mediodía con el presidente del Gobierno de coalición, en el marco del 'tanteo' que el líder del Ejecutivo inició este miércoles para valorar la negociación de los PGE.

Sánchez ha recibido esta mañana a Rufián con un choque de codos a las puertas del Palacio en La Moncloa. Un día antes de su encuentro con el catalán, el líder del Gobierno de coalición se entrevistó con el líder del Partido Popular, Pablo Casado, y con la de Ciudadanoss, Inés Arrimadas. De estas primeras reuniones, el socialista logró un acercamiento con la formación 'naranja' que ha levantado ampollas entre el resto de socios que sostienen el Ejecutivo de coalición, también entre los miembros de Unidas Podemos. Tras la cita para medir las posiciones de cara al pacto de unos nuevos presupuestos -y otras cuestiones como la renovación de los órganos constitucionales-, Rufián ha criticado ese clima de entendimiento entre el líder del PSOE y la de Cs.

"No es lo mismo Ciudadanos que ERC, y eso lo sabe al menos una parte del Gobierno que es Unidas Podemos", ha insistido el portavoz de ERC tras una reunión de poco más de una hora. Según ha compartido el catalán, la principal coincidencia a la que ambos líderes han llegado este jueves ha sido la intención de retomar ese diálogo sobre el futuro de Cataluña sin dilación. "Lo prioritario ahora son las políticas para que la gente pueda salir del agujero... pero hay un conflicto político que no se puede esconder", ha insistido el catalán, "Es el enorme elefante en la habitación".

Frente a los Presupuestos "sin ideologías" que defienden desde Ciudadanos, Rufián ha insistido en que "Cs comporta políticas regresivas, recortes, incomodidades y, a la larga, la muerte de este Gobierno". Así, el catalán ha aseverado que la formación 'naranja', "no solo es incompatible con ERC, es incompatible con la izquierda". Sobre la insistencia de la líder de Cs, Inés Arrimadas, de no pactar los PGE con Iglesias o el propio Rufián, el catalán ha defendido que "lo importante es que los Presupuestos no se pacten con el Ibex".

Rufián se ha detenido en valorar los recientes cambios anunciados por la Generalitat, que afectan a los titulares de las consejerías de Interior, Cultura y Empresas. Esta 'limpieza' en el seno del Govern ha sido el útimo movimiento del president Quim Torra para afianzar su Ejecutivo contra la crisis de gobernanza y a solo quince días de que el Supremo decida sobre su inahibilitación. El líder de ERC ha asegurado que "respeta" esta decisión, sin entrar en otras valoraciones.

"Cs y ERC somos incompatibles"

El presidente no quiere sorpresas para este curso político. Trasla reunión con Rufián le llegará el turno al portavoz del PNV, Aitor Esteban, que esta mañana ya ha apuntado a la negoiación de un nuevo estatuto en el pleno de investidura. El presidente no ha programado más 'cara a cara' durante la jornada, pero esta tarde verá por videonconferencia a los portavoces del Grupo Plural, que son Laura Borrás (JxCat), Íñigo Errejón (Más País), Joan Baldoví (Compromís) y Néstor Rego (BNG).

También telemáticamente, Sánchez conocerá la posición política de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. Terminará la jornada con los representantes del Grupo Mixto: UPN, la CUP, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe, Partido Regionalista Cántabro y Foro. Por su parte, Rufián ha dejado clara cuál será la posición de ERC respecto a unos PGE con sello de Cs: "Somos incompatibles".