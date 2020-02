Salen del Gómez Ulla los repatriados de Wuhan: "Llegaron sanos y se van sanos"

Los 21 españoles que llegaron de Wuhan el 31 de enero han terminado su cuarentena. "Entraron sanos y se van sanos", asegura María Vicenta García Rosado, jefa del Servicio de Medicina Preventiva del hospital. García ha formado parte del día a día de los repatriados que, un día más vuelven a concentrar a más de una treintena de periodistas a las puertas del Hospital Central de la Defensa. Ninguno de los repatriados ha presentado síntomas durante estos 14 días de cuarentena y todos han dado negativo en las sucesivas pruebas que se les han realizado para descartar un contagio por la enfermedad, bautizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Covid-19.

La planta 17 ha sido su refugio durante 14 tediosos días, en los que los juegos de mesa y los paseos de un lado a otro del largo pasillo han protagonizado sus días. "Nos hemos despedido de ellos con besos y abrazos", comparte Pilar Cadenas Alonso, supervisora de Enfermería del Centro, quién incide una y otra vez: "Salen cómo llegaron, perfectamente sanos... los niños pueden seguir jugando en el parque y es muy importante que no se les margine".

Cuando el nuevo coronavirus ya supera las 1.300 muertes, el alarmismo es un riesgo, por eso el mensaje de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, no duda en remarcar que "en España no se ha producido ningún contagio".

Con el Mobile World Congress de Barcelona ya dinamitado ante la retirada de casi una decena de grandes firmas como LG o Facebook, las autoridades sanitarias españolas insisten más que nunca en que no hay motivo para su suspensión. "Ni la OMS, ni las instituciones sanitarias internacionales veían motivos para cancelar el MWC 2020", ha asegurado Simón este jueves en la rueda de prensa que ha tenido lugar en el Hospital Central de la Defensa. Pero el nuevo coronavirus sigue generando expectación y dudas, muchas dudas.

Así lo han confesado tres vecinos del barrio de Carabanchel apostados a las puertas del centro a este diario. Su atenta mirada, pendiente de cualquier movimiento 'sospechoso', podría mimetizarles con las decenas de periodistas que esta mañana se concentran frente al control de entrada. Pero no. "A mí esto del virus no me acaba de gustar", afirma uno de los vecinos a La Información