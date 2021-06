Salud Pública descarta dar Pfizer a los mayores de 60 con dosis de AstraZeneca.

La Comisión de Salud Pública recomienda a los mayores de 60 años vacunados con una primera dosis de AstraZeneca que completen la pauta en 12 semanas con esta misma marca y no con Pfizer, como aconseja a los menores de esa edad, ya que no existen los mismos riesgos para ambos grupos de población. Así lo plasma en la actualización 8 de la Estrategia de Vacunación publicada hoy por el Ministerio de Sanidad, que en alguna ocasión había abierto la puerta a dar una segunda dosis de Pfizer también a los mayores de 60 años vacunados con AstraZeneca en el caso de que, ante los incumplimientos del laboratorio con sus entregas, no hubiera dosis del preparado anglosueco para todos.

El documento recuerda que el 18 de mayo, tras haber ampliado la pauta de 12 a 16 semanas a los vacunados con AstraZeneca menores de 60, y ante los resultados positivos arrojados por el estudio CombiVacs, impulsado por el Instituto de Salud Carlos III, se decidió inmunizarles con una segunda dosis de Pfizer. Un día después, ante las reticencias de un abultado número de comunidades autónomas y de la comunidad científica, se acordó que aquellas personas que rechazaran Pfizer pudieran ser vacunadas con AstraZeneca bajo la firma de un consentimiento informado "ante el riesgo que para la salud colectiva e individual supondría que dichas personas quedaran sin el esquema completo de vacunación".

Sin que ello haya supuesto -asegura Salud Pública- "una elección de la vacuna en sentido estricto". "La vacuna a administrar no puede ser a demanda o elección de los individuos ni del personal sanitario, so pena de socavar los principios y valores éticos de la Estrategia", insiste el documento. Además de CombiVacs, la actualización justifica esta decisión en base a otros estudios realizados que avalan la eficacia de mezclar ambas vacunas.

"En resumen, se observa una mejor respuesta inmune de anticuerpos neutralizantes tras la administración de una vacuna de ARNm como segunda dosis tras haber administrado la primera dosis con Vaxzevria en personas jóvenes. Esta respuesta es superior a la administración de pauta de dos dosis con Vaxzevria", concluye. No ocurre lo mismo para el grupo de 60 a 69 años: "En este grupo de población se recomienda la utilización de Vaxzevria en pauta de dos dosis, con una separación de 10-12 semanas entre ambas, puesto que la evidencia disponible sobre la aparición de eventos adversos de síndrome de trombosis con trombocitopenia asociados a la vacunación, aunque existe, es mucho menor que en la población con menos de 60 años".

Con lo que "no concurren, pues, según las evidencias científicas actuales, las razones de seguridad que hicieron que se indicara una pauta heteróloga en segunda dosis para los menores de esa edad". Hasta el pasado 2 de junio, en Reino Unido se habían administrado 24,5 millones de primeras dosis y 15,7 millones de segundas dosis de Vaxzevria; en total de han detectado 372 casos de estos trombos (200 en mujeres y 169 en hombres con edades entre los 18 y los 93 años) y solo 23 tras el segundo pinchazo. La letalidad es del 18% con 66 fallecimientos.

En España, Vaxzevria está contraindicada en personas que hayan presentado eventos trombóticos con trombocitopenia o cuadros "altamente sospechosos" aunque no confirmados tras la primera dosis, así como en aquellas con antecedentes de haber padecido un síndrome de fuga capilar sistémico. Por las similitudes en su patogenia con la trombocitopenia inducida por heparina, y hasta que se disponga de mayor evidencia, se desaconseja la administración de las vacunas de vectores de adenovirus -también Janssen- en personas con antecedente de trombocitopenia inducida por heparina.

Por el contrario, no se contempla en este momento la restricción de uso de estas dos vacunas en pacientes con factores de riesgo convencionales para trombosis, incluso se recuerda "el beneficio de la vacunación para estos pacientes, dado que la enfermedad Covid-19 se asocia, por sí misma, a un aumento de eventos trombóticos".