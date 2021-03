Sánchez acepta que Díaz sustituya a Iglesias como vicepresidenta segunda. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado su visto bueno este lunes para que la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sustituya al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, como vicepresidenta segunda, tras la decisión de éste de dejar el Ejecutivo para ser candidato en las elecciones autonómicas de Madrid del 4 de mayo.

"Yo tengo la mejor de las opiniones de la actual ministra de Trabajo", ha afirmado en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras la XXVI Cumbre Franco-Española que se ha celebrado en la localidad francesa de Montauban, en la que ha sido su primera comparecencia pública tras el anuncio de Iglesias. Asimismo, Sánchez ha asegurado que "no va a haber ningún tipo de problema" a este respecto, y que la alianza entre el PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno va a tener "continuidad, como no puede ser de otra forma".

El presidente ha relatado que el todavía vicepresidente le ha comunicado su decisión este mismo lunes antes de hacerla pública, y que él por su parte le ha deseado suerte y le ha agradecido su labor en este año que han compartido de trabajo. "No tanta suerte, o menos, que al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, pero evidentemente le he deseado suerte en su nueva andadura política y también le he reconocido el aporte que ha hecho este año al frente de una cartera tan importante como el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030", ha afirmado, destacando, por ejemplo, su labor al frente de las residencias de mayores.

El jefe del Ejecutivo ha afirmado primero que "en los próximos días" tomará las decisiones que debe tomar "para facilitar el relevo" de Iglesias. Eso sí, al ser repreguntado sobre si aceptará la propuesta de Iglesias de que Díaz le sustituya en la Vicepresidencia Segunda, ha dejado claro que sí, porque él es una persona que cumple los acuerdos del Gobierno de coalición. "Tiene todo el respeto Unidas Podemos en su participación en el Gobierno y en su composición, y en el reparto que hicimos de esas funciones, hay una Vicepresidencia Segunda que representa a Unidas Podemos en el Gobierno", ha afirmado.

"Yolanda Díaz está haciendo un trabajo extraordiario"

Es más, ha recalcado que Yolanda Díaz cuenta con todo su apoyo. "Es una ministra que está haciendo un trabajo extraordinario al frente del Ministerio de Trabajo", ha alabado. Además, preguntado sobre si ahora, sin Iglesias, la relación con Unidas Podemos va a ser más fácil, Sánchez ha defendido que, pese a las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos, "el trabajo y la coordinación" que han hecho juntos "ha sido óptima". "Ya he dicho que estaba satisfecho con el funcionamiento del Gobierno de coalición", ha enfatizado.