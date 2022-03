Sánchez admite un freno en la economía por la guerra y avisa de "tiempos duros". 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado de que se avecinan "tiempos duros" por la invasión de Ucrania, circunstancia que truncará la hoja de ruta de la recuperación económica prevista por el Ejecutivo, cuyos planes ya se vieron retrasados por la irrupción de ómicron. Durante su intervención en el Comité Federal del PSOE, que se ha reunido de forma extraordinaria para analizar la situación del conflicto, Sánchez ha destacado las presiones inflacionistas derivadas de alto precio de las materias primas, asunto que abordó ayer con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, en su visita a Moncloa, y en el que ambos resaltaron la necesidad de abrir un nuevo frente energético en el Viejo Continente que les permita alcanzar la independencia del gas y carbón rusos. Para Sánchez este conflicto va a "marcar" a las actuales generaciones aunque se ha mostrado convencido de que Europa "prevalecerá". También ha aprovechado la ocasión para sacar pecho por la gestión económica, tras asegurar que "somos el país más avanzado en el despliegue del Plan de Recuperación".

El líder del Gobierno ha puesto de relieve el "impacto" que tendrán las ayudas Covid en España y ha hecho un repaso de las medidas abordadas en las últimas semanas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la revalorización de las pensiones. Sánchez se reúne este lunes con los agentes sociales para abordar el anunciado pacto de rentas, que persigue contrarrestar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de las familias y evitar que suponga otra piedra más en la senda de la recuperación, medida que se enmarca dentro de la respuesta económica a la ofensiva rusa, según ha apuntado. "España necesita un Gobierno estable que prosiga las reformas exitosas" que, a su juicio, se han llevado a cabo durante estos años. A este respecto ha subrayado que los últimos años han sido difíciles y el Ejecutivo se ha enfrentado a la peor pandemia mundial en un siglo, tormentas que paralizaron parte del país, la erupción del volcán de La Palma, la crisis de los refugiados de Afganistán y ahora una guerra en suelo europeo.

Tras once días de invasión, ha remarcado que "no ha faltado democracia" con el Kremlin y "lo que ha sobrado es agresión", mientras avanza que "nadie sabe" el tiempo que van a durar los ataques. Sánchez ha recordado Putin invadió Ucrania de manera "injusta e injustificada" y ha querido señalar que la "agresión salvaje" viene del presidente ruso, del que ha asegurado que mientras la comunidad internacional se volcaba en la diplomacia, "el agresor preparaba" la contienda. En esa misma línea ha añadido que el PSOE es contrario a todas las guerras y más aún cuando son "injustas e ilegales" y por eso se opusieron a la guerra de Irak en el año 2003 y ahora se oponen a "la guerra de Putin". Así, ha indicado que se han opuesto y lo seguirán haciendo a cualquier "agresión imperialista", sin importar el imperio que la promueva. "De eso depende nuestro crédito" ha señalado. Además, ha afirmado que tienen "la conciencia en carne viva" por el sufrimiento del pueblo ucraniano y las imágenes de injusticia. Así, ha apuntado que el PSOE nunca se va a acostumbrar a la crueldad de la guerra y mientras continúe el conflicto no va a desaparecer del "primer plano" de su conciencia.

Las declaraciones se producen en un momento tenso con sus socios de Gobierno, después del anuncio del envío de armas a Kiev para que puedan defenderse de los ataques, medida especialmente criticada por Unidas Podemos y que pone en juego la legislatura. En forma de órdago a la secretaria general de la formación morada, ha querido dejar claro que España sabe distinguir entre un agresor y un agredido, entre una democracia y un régimen autoritario, entre una nación libre y soberana de una potencia nuclear que se ha visibilizado como "imperialista". "Sabemos distinguir el lado correcto de la historia", ha exclamado al tiempo que condenaba la "guerra de Putin" y exigía que se restablezca la legalidad internacional.

A las puertas del 8 de marzo, Sánchez ha equiparado en su discurso la "injusticia" de la guerra que se vive en Ucrania por la invasión rusa con una "injusticia igual de antigua", la violencia de género, y ha llamado a no acostumbrarse a ninguna de ellas. Así, ha abogado porque la injusticia "al menos tan antigua como la guerra" de la violencia machista "no se vaya nunca del primer plano de la conciencia". "Nunca nos vamos a acostumbrar a que cada acto de violencia de género pase desapercibido y no remueva conciencias en nuestra sociedad. Llevaremos siempre cada caso de violencia de género a la primera página de los medios de comunicación", ha apostillado. En este sentido, ha resaltado que el socialismo ha tenido la "cualidad" de haber comprendido que las desigualdades social y de género, "fuente de injusticia grave de las sociedades", "deben de ser combatidas a la vez".

Las mascarillas dejarán de ser obligatorias "pronto"

Al hilo de la 'gripalización' del coronavirus, Sánchez ha anunciado este domingo que "pronto" se suprimirá el uso de las mascarillas en el interior de los edificios, sin especificar fecha, ya que eso corresponden al Ministerio de Sanidad, que se reúne con las Comunidades Autónomas en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Lo dice en vísperas de una próxima reunión del Sistema Nacional de Salud, prevista para el 10 de marzo en Zaragoza, donde se estudiará el nuevo sistema de vigilancia Covid. De igual forma, ha puesto de manifiesto la respuesta "formidable" de la ciudadanía frente a la pandemia, alcanzado cifras de vacunación "extraordinariamente elevadas" y con la incidencia acumulada mas baja de Europa. Al término del viernes, la incidencia acumulada ascendía a 463,15 casos por cada 100.000 habitantes, después de salir del riesgo extremo el pasado miércoles.

Urge al PP a dejar de "coquetear" con Vox

Por último, ha hecho mención a la propuesta que Luis Tudanca plantó sobre la mesa a PP en Castilla y León después de perder las elecciones en favor de este de romper con Vox en todas las CCAA donde tiene pactos a cambio de facilitar la investidura en solitario de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. A cinco días de que se constituyan las Cortes regionales, el líder socialista ha insistido en su ofrecimiento a los populares con esta solución "estructural" para llegar a un acuerdo que evite que la ultraderecha acceda por primera vez a un gobierno en España, mientras urge a la derecha a dejar de "coquetear" con la ultraderecha. Pese a que, según Sánchez, el Gobierno y los socialistas han sufrido "una oposición virulenta, crispada y faltona" solos no pueden conjurar a una ultraderecha "que crece para llegar al poder". Y por eso, ha recalcado, necesitan al PP para frenar a la formación de Santiago Abascal, apoyando a su candidato en tratar de llegar a un acuerdo con los populares que corte el paso a este partido.