Respuesta al auge del teletrabajo

Sánchez amplía de nuevo la caducidad de los abonos Avant, hasta junio de 2023

La validez original de los bonos Tarjeta Plus 10, la Tarjeta Plus 10 Estudiantes y la Tarjeta Plus es de 8, 10 y 30 días respectivamente, aumentada provisionalmente a 20 días los dos primeros y a 60 días el tercero.