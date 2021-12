Sánchez anuncia avances significativos en la negociación con los transportistas.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido que las negociaciones con los transportistas han avanzado de forma "significativa", con el objetivo del Gobierno puesto ahora en evitar que lleven a cabo el paro anunciado entre el 20 y 22 de diciembre. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este viernes, la ministra ha asegurado que en la última reunión con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, celebrada este jueves, se presentó una batería de propuestas "históricas y ambiciosas".

Sin entrar en detalles sobre las medidas, Sánchez ha señalado que estas propuestas intentan dar respuesta a los problemas estructurales del sector, así como a los problemas coyunturales por los que está pasando actualmente, como el aumento del precio de los carburantes. Dados los avances que cree que se han producido en las negociaciones, llamando no obstante a la "prudencia y cautela", la ministra ha defendido que el Gobierno está trabajando para encontrar una solución al conflicto y evitar que el paro anunciado tenga finalmente lugar.

En cualquier caso, la parte empresarial advirtió el jueves que mantendrá el cierre patronal para los días 20, 21 y 22 de diciembre, al considerar que si bien las medidas propuestas suponen algún avance, "quedan lejos" de los objetivos marcados por la organización.

Primeras propuestas

En la anterior reunión, el Gobierno propuso a las patronales la limitación para que la carga y descarga no la realicen los camioneros, pero sin llegar a prohibirlo, algo que también propuso para la revisión de precios del diésel, que el Gobierno también limita pero no prohíbe. Entre el resto de propuestas trasladadas por el Gobierno al CNTC, también se encuentra el compromiso por escrito de que no se introducirá ningún peaje a los transportistas sin el consenso del sector, la ampliación de la altura y la masa máxima permitida en ciertos camiones, 20 millones de euros en ayudas para construir zonas de aparcamiento seguras de iniciativa privada, 400 millones para la renovación de flotas y 143 millones para la digitalización y capacitación digital.

Representación de los trabajadores

Esta semana, CC.OO. también se ha sumado al conflicto, advirtiendo tanto a las patronales del transporte de mercancías por carretera como al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de que llevará a cabo una huelga generalizada en todo el país durante todo el periodo navideño, si ambos no aceptan sentarse con los sindicatos para debatir sobre el futuro del sector. Actualmente, Comisiones Obreras, junto con UGT y USO, ya han convocado una huelga en Murcia entre el 23 de diciembre y el 2 de enero por la falta de acuerdo en las negociaciones del nuevo convenio colectivo. Ahora, el sindicato cree que esta conflictividad "se extenderá si no se aborda de manera seria y decidida, por parte de todos, la anarquía del sector".