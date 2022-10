Sánchez anuncia más incentivos fiscales para Baleares en plena batalla fiscal

Reapareció Pedro Sánchez tras su baja por covid y lo ha hecho en las Islas Baleares, coincidiendo con la celebración del debate de política general del archipiélago, que presidirá la socialista Francina Armengol. La visita del presidente del Gobierno ha incluido el anuncio de que los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2023 incorporará nuevas deducciones fiscales específicas para Baleares dentro de su Régimen Especial además de 20 millones de euros para ejecutar el tranvía de Palma.

Los PGE de 2023 contemplarán una "reserva de inversiones" para Baleares, incluyendo una deducción del 90% de la base imponible en el Impuesto de Sociedades e Impuesto de la Renta de no residentes para inversiones que fomenten la actividad productiva y la creación de empleo en Baleares; y una bonificación de entre el 10% y el 20% para la venta de bienes producidos en Baleares en actividades industriales, ganaderas, agrícolas o pesqueras.

El Govern balear estima que estos incentivos supondrán movilizar más de 349 millones de euros, con 208 millones en incentivos fiscales directos para 47.000 empresas y 71.000 autónomos. En relación con el debate nacional sobre fiscalidad, Sánchez ha ensalzado la apuesta por un "fortalecimiento" del Estado del bienestar frente a un "debilitamiento" del mismo: "Cuando estamos hablando del modelo fiscal, estamos hablando del modelo de Estado del bienestar que queremos”, señaló el jefe del Ejecutivo.

En este sentido, abogó por "competir por el fortalecimiento y la calidad del Estado de nuestro bienestar" y "no competir en el desmantelamiento y el debilitamiento del Estado del bienestar que tantas vidas ha salvado en la pandemia y que tan importante es a la hora de abordar las transformaciones económicas" que están por llegar en "la mitigación y adaptación al desafío que tenemos por delante del cambio climático".

La visita institucional del Presidente del Gobierno no ha sido bien recibida por los socios del PSOE en el gobierno balear. El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Josep Ferrà, ha calificado este lunes de "desleal" hacia parte del Govern la visita de Sánchez a la isla en vísperas del Debate de Política General. "Es legítimo que anuncie lo que sea, pero es igualmente legítimo que digamos que nos parece un abuso institucional. El año tiene 365 días para venir a hacer anuncios. Que lo haga ahora no es casual", afirmó.