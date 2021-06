Sánchez anuncia que las mascarillas dejan de ser obligatorias desde el día 26

Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en exteriores desde el próximo sábado 26. Así lo ha anunciado Pedro Sánchez en la clausura de la reunión anual del Círculo de Economía, en Barcelona. Este fin de semana, por tanto, será el último en el que se deberá llevar por la calle la protección. La medida se acompasará a los indultos, que son inminentes. Carmen Calvo ha convocado una Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el conocido como "consejillo", este lunes para abordar estas medidas.

Sánchez anuncia que el jueves se eliminará la obligatoriedad de mascarillas en exteriores Sánchez anuncia que el jueves se eliminará la obligatoriedad de mascarillas en exteriores

El presidente del Gobierno ha anunciado este viernes que el próximo jueves habrá un Consejo de Ministros extraordinario en el que se decidirá que ya no sea obligatorio el uso de mascarilla. El avance de la campaña de vacunación y la evidencia científica del escaso contagio en exteriores ha llevado al Gobierno a tomar esta medida.

"Me gustaría empezar esta intervención haciendo un anuncio muy importante para los 47 millones de compatriotas en nuestro país. Me gustaría decirles que vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves y en el cual vamos a proponer que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres desde el sábado 26 de junio", ha afirmado Sánchez.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que se trata de un anuncio muy importante para todos los españoles que se une al buen ritmo de vacunación, según informa EFE. "Nuestras calles, nuestros rostros, empezarán a recuperar en los próximos días su aspecto normal", ha añadido antes de subrayar que "la alegría de vivir de la sociedad española y la sociedad catalana es la alegría de vivir de sus representantes en las instituciones públicas empezando por el Gobierno".

Sánchez se ha mostrado optimista antel a cúpula empresarial catalana en cuanto a las cifras que está dejando la recuperación económica y ha afirmado que el Gobierno no descarta revisar al alza las cifras de crecimiento. El presidente ha añadido que la creación de empleo se está acelerando durante este mes de junio y las estimaciones son sumar 189.000 afiliados más en términos desestacionalizados. En estos cuatro meses el número de trabajadores se ha incrementado en 1.270.000.

El presidente ante el 'stablishment' económico catalán que "la discordia política y territorial es un lastre económico" y ha añadido que "la concordia también es un valor económico". Debemos encontrarnos y reencontrarnos para poder seguir avanzando, ha reiterado a falta de unos días para aprobar los indultos a los líderes del 'procés' en el Consejo de Ministros.

Durante el debate con los asociados del Cercle, una de las preguntas que ha recibido Sánchez ha sido por qué no ha creado una agencia pública, como demandaba el PP, para gestionar los fondos europeos. El presidente del Gobierno ha respondido que quien reclama un instrumento como este desconoce, en realidad, el funcionamiento de la administración pública y, por tanto, que no es necesario hacerlo. "Lo que tenemos que hacer es modernizar nuestro sector productivo", ha recalcado.