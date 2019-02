Sánchez anuncia un real decreto con las medidas de contingencia por el 'Brexit'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta mañana las medidas que se aprobarán en el Consejo de Ministros del viernes para afrontar una posible salida de Reino Unido de la Unión Europea sin un acuerdo previo con el resto de los veintisiete el próximo 29 de marzo

Aunque este martes veíamos a Theresa May ceder ante las presiones y abrir la puerta a aplazar el Brexit, Sánchez ha asegurado que por el momento el Gobierno trabaja con los hechos, y ahora solo hay dos salidas en la mesa “una retirada ordenada y una retirada abrupta”, ha señalado.

Las medidas presentadas por el presidente tendrán como objetivo preservar los derechos de los españoles que se encuentren en Reino Unido y "asegurar el mantenimiento de los flujos comerciales y los intereses económicos españoles" en la isla ante un escenario de Brexit sin acuerdo. Para ello el Consejo de Ministros aprobará un Decreto Ley que permitirá al Gobierno aprobar medidas "unilateralmente"y no dirigidas a regular esas materias de forma definitiva sino a "facilitar el tránsito" hacia un nuevo escenario, por lo que quedarán "sujetas a un límite temporal".

Sánchez aseguró que la salvaguarda de los derechos de los españoles en Reino Unido es un objetivo fundamental del Gobierno, y las medidas abarcarán todos los ámbitos que afectan a residentes, trabajadores transfronterizos, el acceso a la asistencia sanitaria y la educación, así como a la cooperación administrativa y judicial.

En su intervención, Sánchez reconoció que no se puede descartar que la primera ministra británica, Theresa May, solicite una prórroga para esa salida, y ante ello dejó claro que España "no se va a oponer" a esa concesión, si bien considera que "ha de tener perspectiva cierta de resolución". "Prolongar la incertidumbre postergando plazos no es una alternativa razonable", apuntó.