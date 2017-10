Sánchez apoya defender la Constitución y dice que no hacerlo no es de izquierdas

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que ante la situación de Cataluña su partido opta por "defender la Constitución" y no por "dar la espalda a España" y "prolongar una agonía que lo único que hace es fracturar la sociedad".

​

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este sábado a Podemos y a los colectivos de izquierda que apoyan las demandas de los secesionistas en Cataluña que se separen del independentismo porque la fractura que están provocando en este territorio no la va a pagar la "aristocracia" catalana que dirigen las instituciones, sino los más vulnerables.



"¿Es de izquierdas poner urnas sin ningún tipo de garantías en un país que ha sufrido durante 40 años una dictadura (*) es de izquierdas defender a un colectivo que lo que está haciendo es proclamar la independencia como consecuencia de una insolidaridad con otras regiones de España por el mero hecho que pagan más recursos de lo que deberían pagar como consecuencia de su integración en España?", se ha preguntado en un mitin durante el congreso del PSOE murciano que elegirá una nueva dirección con Diego Conesa, recién elegido en primarias, como nuevo líder.



"No atisbo a ver ninguna bandera de izquierda en la causa secesionista", se ha contestado a sí mismo, calificando el movimiento independentista como "el Brexit de Cataluña".



Sánchez se ha vuelto a referir a Podemos para rebatir la acusación de que el PSOE, con su apoyo al Gobierno para aplicar el artículo 155 en Cataluña, es el PP. Ha explicado que PP y PSOE tienen profundas discrepancias sobre cómo debe ser España, pero "ninguna sobre la integridad territorial del país".