Sánchez aprovecha el decreto que limita la factura de la luz para hacer campaña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido a un acto en Jaén y ha aprovechado la reciente aprobación del decreto que limita el precio del gas para iniciar la precampaña de las elecciones autonómicas en Andalucía, que buscan que Juan Espadas sea el nuevo presidente de la Junta. Sánchez ha realizado una estimación de ahorro entre el 15 y el 30% en la factura eléctrica y va a beneficiar a 30 millones de españoles, mientras continúa a expensas de que la Comisión Europea adopte formalmente el respaldo a la norma.

"Eso es lo que está haciendo el gobierno, reivindicar la política sana, la política que antepone el interés general ante todos los ruidos y todas las turbulencias que se puedan sufrir a lo largo de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo con una pandemia y una guerra", ha comentado el presidente. En su intervención Sánchez se ha preguntado "qué es lo que de verdad preocupa al ciudadano" y ha considerado que lo que realmente le importa es un empleo estable, un salario digno y que las pensiones estén garantizadas.

Pero también les preocupa la factura de la luz. "Por eso hemos decidido topar el precio del gas porque el Gobierno de España cuando ha tenido que optar siempre ha elegido proteger a las familias, a las empresas y a las industrias frente a las declaraciones de listillos", ha señalado. Y con medidas como la del gas para rebajar el precio de la luz que van a beneficiar a millones de españoles.

A este respecto, Pedro Sánchez ha criticado la postura de la derecha, que aboga por una política "malsana" que "antepone interesas partidistas y atropella los intereses de los ciudadanos". "Esa es la política malsana, la política que siempre practica la derecha cuando está en la oposición, la política que antepone sus intereses partidistas y atropella los intereses de los ciudadanos", ha comentado Sánchez. Durante su acto junto al candidato socialista a la presidencia del gobierno de la Junta de Andalucía el presidente ha acusado al régimen de Putin de intentar debilitar el proyecto europeo llegando a financiar a partidos políticos que apostaban "por una menor Europa, por una débil Europa y no por una mayor y más fuerte Europa".

"Los enemigos de Europa, compañeros y compañeras, no están en el Kremlin, están también en nuestras fronteras, están también en España", ha remarcado Sánchez, alegando que "lo que es un riesgo para Europa, no puede ser una solución para Andalucía". En esta línea, Sánchez ha subrayado la "importancia y la vigencia de la Europa de hoy", además de reivindicar el papel de la social democracia en la región. "La social democracia gobierna de una forma mucho más eficaz, equitativa, y por cierto sin corrupción la economía, eso es lo que hace la social democracia en Europa, y eso es lo que estamos haciendo aquí en España", ha dicho.

Asimismo, el presidente ha remarcado que "no es lo mismo" optar por un Gobierno de izquierdas o de derechas. En este punto, el presidente del Gobierno ha hecho referencia a algunos de los logros cosechados por el Ejecutivo, como los más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, el despliegue del Ingreso Mínimo Vital, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.000 o ligar la revalorización de las pensiones al IPC. "No es lo mismo que gobierne la izquierda a la derecha, porque todo esto no ocurrió con un Gobierno de derechas, ni con pandemia ni con guerra, esto ocurre gracias a un Gobierno progresista liderado por el partido socialista a pesar de la pandemia y a pesar de la guerra", ha apostillado.

En cuatro años, el Gobierno ha transferido un 33% más de recursos que en los cuatro años precedentes de Mariano Rajoy y en los presupuestos del Estado se aumentó en un 6,5% las transferencias a cuenta, que es con lo que se financian los gobiernos autonómicos. Ya de cara a la próximas elecciones andaluzas, Sánchez ha considerado que puede haber gente que "se conforme con lo que hay, no se ha hecho nada, ni bueno ni muy malo" pero, ha avisado, en un mundo que está cambiando vertiginosamente, "dejar a Andalucía en punto muerto, es dejarla al retroceso".