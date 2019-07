Sánchez asegura ante su Ejecutiva que Iglesias le reclamó la Vicepresidencia

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, aseguró este jueves ante la Ejecutiva del PSOE que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, le pidió la Vicepresidencia del Ejecutivo para respaldar su investidura. Fuentes socialistas aseguran que Sánchez hizo esa afirmación ante su órgano de dirección, reunido a puerta cerrada pocos días antes de que se inicie ese debate, el próximo lunes, según recoge Servimedia.

En una entrevista en la SER el pasado lunes, Sánchez aseguró que Iglesias no le había pedido "nunca" ser vicepresidente. "No, no, no me ha pedido nunca eso, no me lo ha explicitado de esa manera", aunque insistió en que un candidato a la Presidencia del Gobierno debe tener la capacidad de "hacer su propio Consejo de Ministros".

A falta de una semana para la sesión de investidura, el presidente del gobierno en funciones daba por hecho que Unidas Podemos, su "socio preferente" votará "no" a que repita al frente del Ejecutivo. El propio Sánchez dio por "rotas" las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos y ha culpado directamente a Iglesias tras el anuncio de la consulta de la formación a las bases para apoyar el pacto.

Estas declaraciones fueron muy similares a las que hizo el propio Iglesias en TVE cuando dijo que no era "razonable" que el PSOE le hiciera las propuestas de gobierno a través de los medios de comunicación, en referencia a los anuncios de Carmen Calvo en la radio de que pretende incluir un ministro técnico de Podemos en el gobierno de cooperación de ambas fuerzas políticas.

Una consulta "falsa" y de "vocación trucada"

Sobre la consulta de Unidas Podemos a sus bases, el dirigente del gobierno en funciones la calificó de "falsa "y de "votación trucada" con una pregunta que, a su juicio, también "es falsa". Lamentó que en la consulta esté la primera de las cinco propuestas de gobierno que el PSOE envió a Iglesias. Unas propuestas que, según Sánchez, abarcan desde un gobierno puramente socialista, un gobierno de cooperación con Unidas Podemos desde fuera, un gobierno de socialista con personas de prestigio o la incorporación de afiliados de Podemos de reconocido prestigio en su carrera pero alejados del perfil político que exige Iglesias.

Así, Sánchez tachó los movimientos de Unidas Podemos como una "mascarada bien grande" por parte de Iglesias par justificar su "no" en la sesión de investidura de la semana próxima. Un "no" que supone una posición "maximalista" por parte de Iglesias, según Sánchez.