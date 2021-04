Sánchez y Ayuso se enzarzan por los datos de la Covid de la CAM y la Sputnik

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta madrileña y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, han vuelto a enfrentarse en la precamaña electoral madrileña por la gestión de la pandemia, pues mientras Sánchez apunta a la gravedad de los datos de contagios en esta región, Ayuso le acusa de "mentir continuamente". Todo ha comenzado cuando en una conversación informal con periodistas durante su gira en África, Sánchez argumentaba que hay territorios como Madrid donde la incidencia es mayor y las camas hospitalarias de covid doblan la media, y ha asegurado que el problema de esta región es que no registra todos los contagios.

"Se cree el ladrón que todos son de su condición", le ha respondido Ayuso en una entrevista con Antena 3, en la que ha acusado a Sánchez de tener una "obsesión terrible" con Madrid, de "mentir continuamente" y provocar una "guerra constante" entre administraciones. Después, en la estación de esquí de Navacerrada, le ha pedido que deje de echar "gasolina" en el debate y ha censurado que sea la administración superior la que abre la "contienda" con la inferior. "Yo jamás lo haría", ha agregado.

En el choque, han intervenido también el viceconsejero de Salud Pública madrileño, Antonio Zapatero, y el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, que han exigido a Sánchez que aporte datos y pruebas que sustenten su acusación o, de lo contrario, pida disculpas. Y así, poco después, en una intervención junto al presidente de Senegal, Macky Sall, en Dakar, el presidente Sánchez ha señalado que las cifras son más expresivas que las palabras y ha recordado que la Comunidad de Madrid tiene una incidencia acumulada de contagios de 315,49 casos, cuando la media española es de 174,52, uno de los indicadores en los que esta región está en riesgo alto desde hace semanas.

Además, Sánchez ha reclamado a Ayuso dejar la confrontación y empezar a cooperar en la lucha contra la pandemia de coronavirus cuando su región está a la cabeza de los peores datos. Por su parte, el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, ha acusado a Ayuso de estar "empeñada" en hacer campaña contra Sánchez y le ha pedido que "dirima los asuntos de Madrid con los candidatos de Madrid".

La Sputnik, a la espera de homologación por la EMA

Además, el presidente del Gobierno ha apostado por actuar "interna y externamente" de manera centralizada en la compra de vacunas, como la Sputnik V cuando reciba la homologación de la Agencia Europea del Medicamenteo (EMA), después de que se conociera que Alemania está dispuesta a negociar bilateralmente para suministrar estas inyecciones contra la Covid-19 en su país.

También se conoció en las últimas fechas que una delegación de la Comunidad de Madrid, encabezada por el consejero de Salud, Enrique Ruiz Escudero, se había reunido con el fabricante de la vacuna Sputnik V para que estas dosis llegaran a la región capitalina. "Somos muchos más fuertes siendo 400 millones de personas que siendo 'x' millones en una Comunidad Autónoma", ha sostenido Sánchez en una rueda de prensa desde Dakar (Senegal), donde ha comparecido junto al presidente de la República de Senegal, Macky Sall, con motivo de su visita oficial al país africano.

En este sentido, ha avisado que España actuará "siempre" bajo el criterio de las compras centralizadas de las vacunas y con la "actuación unida" de los estados miembros porque, según ha recordado, así fue cuando se producieron los avances en el proceso de vacunación.

Además, Sánchez ha recordado que la vacuna Sputnik V todavía no tiene homologación de la EMA y ha precisado que "no hay ningún país que se oponga a la compra" de esta vacuna rusa. "Como de ninguna otra", ha apuntado. Eso sí, advierte que los estados miembros de la Unión Europea acordaron que las vacunas que se inyectarían a la población serían aquellas que tuvieran la homologación de la EMA y que, por tanto, si la vacuna Sputnik V recibe esta verificación se podrá incorporar al dossier de vacunas. "Pero se tiene que producir esa homologación y aún no se ha dado", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo.