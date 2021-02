Sánchez prepara una oferta al PP para el CGPJ y allana las reformas económicas

Moncloa prepara movimientos tácticos que había reservado hasta después de las elecciones catalanas. Pedro Sánchez, claro vencedor a nivel nacional de los comicios autonómicos del domingo, quiere afianzar o, incluso, ensanchar la base de apoyos parlamentarios con los que cuenta el Gobierno. En la sala de máquinas del Ejecutivo se está elaborando una nueva oferta política al PP para intentar renovar el CGPJ, según detallan altas instancias gubernamentales, con el objetivo de cerrar el acuerdo alcanzado el julio al 90% y que, según desveló el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sólo faltaría hacerlo público. Los populares, de momento, guardan silencio.

En Moncloa consideran que es el momento de subir el diapasón y poner sobre la mesa, de nuevo, la renovación del órgano de gobierno de los jueces, así como del Tribunal Constitucional y de RTVE. El PSOE concluye que el proyecto de Pablo Casado sale debilitado de los comicios catalanes y que es el momento de dar un paso al frente para renovar los órganos constitucionales caducados. Hay que recordar que el pasado mes de diciembre el Gobierno decidió dar un "tiempo prudencial" a Génova para pactar la renovación de estos organismos y ese momento ha llegado. Más si cabe tras el caso Bárcenas y el señalamiento al interlocutor de Génova, Enrique López, por parte del extesorero del PP.

La mano tendida de Sánchez al PP dio este lunes un primer paso en la Ejecutiva federal celebrada en Ferraz. Allí salió un mensaje en clave hacia Casado que los socialistas van a potenciar: "La Ejecutiva del PSOE ha pedido a PP y a Ciudadanos que rompan sus acuerdos con Vox en todos los niveles de la administración, porque solo benefician a la ultraderecha y ponen en riesgo los fundamentos de la democracia".

En Génova, de momento, han guardado silencio sobre la estrategia a medio y largo plazo del partido. El Comité Ejecutivo Nacional de este martes servirá para aclarar estrategias pero, de momento, el análisis que sale del entorno de Pablo Casado sobre lo ocurrido este domingo es que la abstención les perjudicó, que el factor Bárcenas hizo mella, que los resultados de Cataluña no son extrapolables al resto de España y que no hay alternativa al 'casadismo'. Los populares han puesto, a su vez, tres condiciones para renovar el CGPJ: que Unidas Podemos no participe en el proceso, algo que Moncloa descarta; que se avance en la despolitización del órgano y que la coalición retire la proposición de ley para reformar la mayoría cualificada en la elección y dar paso a un modelo por mayoría absoluta en segunda vuelta.

Sánchez mantiene, de momento, esa reforma en barbecho pero sí está dispuesto a sacar adelante la proposición de ley que bloquea el nombramiento de cargos con el CGPJ en funciones. La iniciativa de la coalición llega este mismo martes llega a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y está previsto que se debate y vote en el Pleno de la Cámara Baja la próxima semana. El diapasón sigue subiendo.

Ensanchar su base parlamentaria

Hasta ahora Sánchez ha podido contar con el apoyo parlamentario del PP en contadas ocasiones. Los de Casado apoyaron las primeras ampliaciones del estado de alarma, votaron 'sí' al decreto de nueva normalidad y también al Ingreso Mínimo Vital. Pero en las últimas semanas la relación se había enquistado, especialmente tras el rechazo de los populares a apoyar el decreto de los fondos europeos que salió adelante de forma sorpredente gracias a la abstención de Vox. Ni en el PSOE se lo creían. Los socialistas aspiran a que la etapa que dejan las elecciones catalanas, y más con un escenario sin elecciones a la vista (las próximas serían las andaluzas, previstas para diciembre de 2022), despejen acuerdos con los populares.

Pactos 'de Estado' no sólo en materias políticas. El Gobierno está preparando también importantes medidas económicas que deben salir adelante y aquí el foco se dirige hacia las reformas estructurales que lleva aparejado el reparto de los fondos europeos. Hay que aprobar leyes sí o sí, con compromisos y calendarios concretos y el PP puede jugar un papel esencial a partir de ahora. Lo explica un alto cargo de Moncloa: "Bruselas exige un compromiso con las reformas y no sólo promesas; se trata de reformas que deben estar aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial del Estado en el periodo que se pacte con la Comisión".

Los dos puntos más conflictivos son las fichas 29 y 30: reforma laboral y de pensiones. Ambos puntos suponen no sólo una motivo de conflicto parlamentario sino también en el seno de la coalición. Que el PP pueda entrar a formar parte de algunos de estos pactos es una posibilidad sobre la mesa. Más fácil eso sí, en el acuerdo de pensiones y más remoto si se trata de derogar las partes más lesivas de la ley de leyes estrella de Fátima Báñez.

Las elecciones catalanas abren también la puerta a recuperar la relación de tú a tú que mantuvo la coalición con ERC y que se vio interrumpida en las últimas semanas por la campaña. Este martes, apenas 48 después de los comicios, el Congreso vive una prueba de fuego con una moción presentada por el grupo parlamentario dirigido por Gabriel Rufián en la que se busca un posicionamiento del Gobierno central para celebrar un referéndum en Cataluña, la medida estrella que plantó el mejor posicionado para presidir la Generalitat, Pere Aragonès, en la noche electoral. Se votará el jueves.

En Moncloa consideran que los resultados del domingo lo que hacen es reforzar al Gobierno de coalición. Lo mismo opinan en Unidas Podemos. De hecho, y aunque ERC conforme un Govern con JxCAT, la proyección que hacen en el Ejecutivo central es que el bloque de los Presupuestos sale apuntalado y que la entente de socialistas y morados tendría estabilidad para varios meses más, algo que hasta anoche se encontraba en duda. Incluso podría ampliar esa base parlamentaria.