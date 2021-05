Sánchez y Casado se enzarzan tras el 4M y evidencian seguir alejados para pactar

Los pactos entre Gobierno y principal partido de la oposición ni están ni se les espera. Las elecciones el 4 de mayo en la Comunidad de Madrid han agrandado la brecha que separa a PSOE y PP para intentar cerrar acuerdos, ya sea en materia de restricciones por la pandemia o para renovar el CGPJ. El resultado de los comicios ahonda en la separación entre los dos principales partidos de la cámara en un momento político y económico clave, a las puertas de empezar a activar las reformas y de desplegar el Plan de Recuperación que dará acceso a los fondos europeos.

Casado ha reclamado a Sánchez celebrar el Debate sobre el estado de la Nación, una cita parlamentaria que lleva tres años sin convocarse, llevar a la cámara el Plan de Recuperación y poner en marcha ese "Plan B" jurídico que viene reclamando desde hace meses para ofrecer un paraguas legal a las autonomías y seguir manteniendo restricciones en este principio del fin de la pandemia.

Sánchez no tiene intención de hacerlo y ha replicado que a Casado se le está poniendo "cara de Albert Rivera". El golpe ha sido respondido por el líder del PP con un y a usted "se le está poniendo cara de Zapatero". "Ya vemos lo que les importa los enfermos y los parados. Solo le importa seguir en el poder al precio que sea", ha insistido ante el 'no es no' continuo del jefe del Ejecutivo.

Sánchez ha insistido que aún quedan 32 meses de legislatura. 31 para ser exactos. Su intención es convocar las próximas elecciones generales en diciembre de 2023. Entre medias: "Vacunar, vacunar y vacunar" y "recuperación económica". El presidente ya mira al siguiente hito: "En la primera semana de junio habrá 10 millones los españoles con pauta completa".

Casado ha tildado a Sánchez de "pato cojo" y le ha pedido que "defienda a los españoles con todos los medios". "Su empecinamiento cuesta vidas"; ha insistido después de recordar que "con tal de no dar su brazo a torcer lleva la contraria a todos", incluso a sus ministros, barones y socios de coalición.

La sesión de control al Gobierno también ha dejado un momento destacado en el cara a cara entre Gabriel Rufián. El portavoz de ERC ha dejado que no confía en el PSOE tras casi tres años caminando de la mano: "Queremos dialogar y hacer política con ustedes porque somos lo contrario a ustedes. Yo no creo en ustedes (...) No creo en su voluntad, creo en su necesidad". El republicano ha remarcado que a Sánchez le encantaría tener más diputados de Cs en los que apoyarse.

El presidente ha respondido al líder catalán si sus declaraciones se enmarcan en una nueva precampaña electoral. Un acuerdo entre ERC y el PSC se antoja imposible. La repetición de los comicios se acerca.

El miércoles ha sido también escenario de un nuevo duelo dialéctico entre el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz. "¿Sabe por qué este Gobierno sufre tanto desgaste? Porque están gobernando contra la gente y al final ustedes son el Gobierno más radical de Europa, pero en este caso el PSOE va de sorpasso en sorpasso hasta la derrota final", ha asegurado el número dos de Casado. "Señora Díaz, menudo 'Errejón' le han metido en Madrid. Teniendo en cuenta que usted pidió que la mayoría hablara en Madrid y ha hablado, ¿cree que los resultados electorales avalan su programa político en materia de empleo?", le ha preguntando. "Ustedes no quieren subir impuestos a los ricos, ustedes quieren subir los impuestos para seguir siendo ustedes ricos", ha añadido.

Díaz ha respondido que "tienen un problema, se olvidan de que la ciudadanía tiene memoria. Les voy a recordar sus viernes negros, de dolores, con recorte en pensiones, con desahucios, sufrimiento y dolor". También ha asegurado que España se encuentra a apenas 200.000 empleos de recuperar el nivel de empleo previo a la crisis del Covid.