Sanchez endurece su guerra con Casado y le acusa de incumplir la Constitución.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha increpado al presidente del Gobierno Pedro Sánchez por 'ocultar' la realidad de la pandemia, "dejar atrás a las personas" y asegurar hace dos meses que "había derrotado al virus". El presidente del Gobierno ha defendido que se doblegó la curva del virus con"un ejercicio de unidad y cogobernanza y estas harán que dobleguemos la curva de nuevo".

"Pida disculpas a los españoles como hace con Iglesias cuando le regaña. Deje de atacar al PP porque llevamos seis meses tendiendo la mano para--> Un Pacto de Estado por la Sanidad, para un plan de choque por el empleo o una Ley contra la okupación".

Casado ha insistido en la necesidad de que el mandatario de la Moncloa pida disculpas por su "gestión, el caos de la vuelta al cole, no poder formar un comité de expertos, lamentar la muerte de etarras y no pactar un pacto nacional por la Sanidad". Frente a los cuestionamientos, Sánchez ha lamentado que "en un momento tan inédito como el que vive la sociedad su partido no arrime el hombre y se decante por la lucha partidista. El PP ha decidido no hacer nada y no apoyar la puesta en marcha de nuevos presupuestos o renovar instituciones. Ustedes incumplen la Constitución, y no Unidas Podemos. Renueven las instituciones y abandonen el bloqueo".

Lamento que en un momento tan inédito no arrime el hombro.



Ustedes dicen que #UP no es un partido con el que llegar acuerdos porque propone cuestiones fuera de la constitución. Pero, hay una diferencia entre UP y el #PP, y es que UP cumple con la Constitución



🏛️@sanchezcastejon pic.twitter.com/qV13LyIptp — PSOE (@PSOE) September 9, 2020

Santiago Abascal, líder de Vox, ha sido el siguiente en tomar la palabra para interrogar al presidente del Ejecutivo sobre su manejo de la crisis. Abascal ha considerado que Pedro Sánchez preside "el peor Gobierno" que ha tenido España durante "los últimos 80 años", y que "son ustedes una catástrofe con patas". Sánchez se ha apoyado en el supuesto descontento de Abascal sobre el hecho de que se ilegalizarán fundaciones que defiendan la dictadura franquista para 'esquivar' sus reclamos.

Las sesiones de control al Gobierno se han reanudado este miércoles en un clima político marcado por la distancia entre el presidente, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, incapaces por ahora de llegar a acuerdos sobre la renovación de las instituciones o los nuevos presupuestos.