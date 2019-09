Recado de Sánchez a Torra: "Cataluña necesita primero ley y luego diálogo"

"Primero ley y luego diálogo". El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha exigido este lunes a los independentistas que "no jueguen con fuego" y condenen la violencia en todas sus formas porque los catalanes "no quieren independencia, quieren convivencia". Y ha concluido pidiendo "respeto" a la actuación de los jueces, los cuerpos de seguridad del Estado y la Guardia Civil, además de mostrar su "rechazo absoluto" a "cualquier tipo de violencia". Desde las filas de Podemos también se rechaza cualquier "tipo de violencia" pero piden "prudencia" porque aún no se sabe qué ha pasado en relación a la detención de los CDR. Recuerdan a Sánchez cuando decía que "estábamos en una España plurinacional".

Desde el PSOE Sánchez ha demandado al movimiento independentista que "reconozca su fracaso" y que "deje de fracturar la sociedad" para pensar en las "posibilidades reales" de la región. "Los independentistas llevan mucho tiempo equivocados, han cometido errores gigantescos", ha dicho el presidente del Gobierno en funciones tras advertirles de que "no jueguen con fuego" y que condenen actos violentos "en el mismo momento en que se producen". "Sobre todo si viene de sus filas", ha precisado. En la presentación del lema elegido para la precampaña, "Ahora Gobierno, Ahora España", Sánchez ha reivindicado poder "hablar en nombre de España" porque están presentes en todo el territorio, y eso es aplicable a Cataluña.

Por su parte la portavoz de Podemos, Noelia Vera, ha dicho que falta "demasiada información por parte de la Justicia" para tener un "pronunciamiento claro" respecto a la detención y encarcelamiento de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y ha vuelto a reclamar diálogo en Cataluña.

Noelia Vera ha respondido de este modo preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Coordinación de Podemos por la detención de activistas de los CDR acusados de planear acciones violentas y por las declaraciones del presidente en funciones, Pedro Sánchez, que ayer dijo que actuaría con "serena firmeza" si se vuelve a quebrar el Estatut. Desde Podemos reclaman al resto de los partidos "prudencia" y reiteran que "lo que hay que hacer es hablar un poquito más de política y dejar de amenazar políticamente tanto".

En ese sentido, Noelia Vera ha pedido a Pedro Sánchez que recuerde sus palabras de cuando aspiraba a ser el secretario general de su partido y apelaba a dialogar. "También decía Pedro Sánchez que estábamos en una España plurinacional", ha recordado.

Sobre las detenciones, la portavoz de la formación morada ha pedido "prudencia" porque aún no se sabe qué ha pasado, aunque ha reiterado "el rechazo" a cualquier tipo de violencia.

Según los indicios recabados durante un año por la Guardia Civil, estos CDR, siete de los cuales están en prisión preventiva, podían haber incurrido en los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.