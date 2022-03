Sánchez espera que el acuerdo europeo del precio de la luz se note en un mes

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha afirmado el premio de consolación obtenido en el Consejo Europeo, en el que los líderes de la UE han dado su visto bueno a la denominada "excepción ibérica" en el mercado de la electricidad que permitirá a España reducir el precio de la electricidad y confía en que su impacto se traslade al recibo en menos de un mes. En la conferencia de prensa que ofreció al término de la cumbre europea de Bruselas junto al primer ministro portugués, António Costa, para simbolizar la unidad de criterio de los dos países en sus demandas a la UE para buscar soluciones que permitan abordar la crisis energética, Sánchez ha asegurado que se han cumplido los objetivos previstos por parte de España. En este sentido, Bruselas ha aceptado la propuesta planteada por ambos pese a las reticencias iniciales de socios como Alemania y Holanda, aspiraba a que los dos países de la Península Ibérica puedan adoptar medidas específicas debido a su condición de "isla energética" con el convencimiento de que no perjudican al resto de Estados miembros.

Esto permite que prospere la propuesta de los dos países para, de forma temporal, poner un precio máximo para las centrales de ciclo combinado, que transforman la energía térmica del gas natural en electricidad. Según comentó posteriormente el jefe del Gobierno a los periodistas, la propuesta de precio tope del gas será lógicamente la misma para los dos países ya que comparten interconexiones, aunque no quiso detallar cuál será ese precio máximo que planteen. Sí mostró su confianza en que el trámite que comenzará la próxima semana pueda estar concluido en menos de un mes para que los consumidores, empresas e industrias noten ya en ese plazo la rebaja del precio de la electricidad en la factura de la luz. En este sentido, avanzó que a principios de la próxima semana los dos países harán su propuesta concreta a la Comisión Europea, que se ha comprometido ya a tramitarla de forma urgente.

El líder del Ejecutivo español remarcó que se trata de una medida "excepcional, temporal, que no supone subvencionar al gas, no distorsiona los incentivos marcados desde Europa a las energías renovables ni tampoco los flujos de electricidad entre los países". "En definitiva, una medida que no distorsiona el mercado europeo de la electricidad, que no supone riesgo alguno para el cumplimiento de los objetivos de transición energética y de seguridad de suministro de la UE y que va a permitir a los dos gobiernos rebajar los precios de la energía", añadió. Por eso insistió en que el acuerdo "cubre las expectativas" y se podrá poner un precio de referencia al gas que produce la electricidad. La compensación que conllevará no especificó de dónde procederá, pero sí aseguró que no será de ayudas públicas a las empresas gasísticas.

En cualquer caso, dijo que hay que seguir avanzando para adoptar a medio y largo plazo más medidas que permitan continuar bajando los precios de la electricidad, como la compra conjunta de gas y la reforma el mercado energético. Sánchez no quiso entrar en los detalles del intenso debate que hubo en el seno de la reunión ante la propuesta hispano-portuguesa y las reticencias de países como Alemania y Holanda y se limitó a señalar: "Lo que pasa en el Consejo se queda en el Consejo".

El jefe del Ejecutivo resaltó la trascendencia de un acuerdo que es muy beneficioso para España y Portugal y que recalcó que va a facilitar más herramientas para hacer frente a los precios de la energía. Tras asegurar que los dos países han liderado desde el principio el debate que está permitiendo plantear medidas concretas, recalcó que lo conseguido en este Consejo supone "un objetivo cumplido". Sánchez agradeció la labor de la Comisión Europea para avanzar en este debate y resaltó que "a partir de hoy" ambos países van a poder poner en marcha "medidas excepcionales y acotadas en el tiempo" para reducir los precios de la electricidad a consumidores, industria y empresas. Las medidas serán presentadas la próxima semana por los dos países a la Comisión Europea, que se ha comprometido ya a confirmar de forma urgente que se ajustan al derecho europeo y, para ello, tendrá en cuenta las condiciones especiales de España y Portugal como es su escaso nivel de interconexión eléctrica con Europa.