Sánchez cesa a la directora del CNI por Pegasus para intentar calmar a Esquerra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cesado esta mañana a la directora del CNI, Paz Esteban, tras desvelarse que el móvil del presidente y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron hackeados por el programa israelí Pegasus, según confirman fuentes de Gobierno. Esta decisión ha ocurrido tras la reunión del Consejo de Ministros, donde había un punto específico llamado “Asuntos de personal de Defensa”, que disparó los rumores acerca de una posible destitución. Así, después de una semana en la que la jefa de los servicios de Inteligencia había estado en la mira de los principales socios de la coalición, La Moncloa -que había perdido su confianza en ella- cede y tratará con esta acción de cerrar la crisis que se había creado en torno al CNI.

Esteban, que ha sido la primera mujer directora de los servicios secretos españoles, deja su puesto dos años después de haber sido elegida. Tuvo el apoyo de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que defendió su actuación en todo momento, como el del resto de funcionarios de la agencia. La jefa del CNI apareció hace escasos días para informar en la Comisión de Secretos Oficiales que el CNI había espiado, con previa autorización judicial, a 18 independentistas, entre ellos el president Pere Aragonès. Una información que no disipó las dudas acerca de la publicación del The New Yorker, que acusaba a España de haber escuchado de forma ilegal a más de 60 independentistas.

Concluye así unos días donde se apreció dentro del propio Ejecutivo -en ala socialista- ciertas discrepancias acerca de la actuación de la jefa del CNI. Margarita Robles la defendió frente al escepticismo que exhibía el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Una imagen que no gustó al presidente. Ahora, comenzará un proceso para elegir al sustituto de Paz Esteban. Uno de los socios principales del Gobierno -ERC- ha afirmado, a través de su portavoz en el Congreso Gabriel Rufián, que la decisión tomada es "lógica" y pide ahora que se "desclasifiquen" documentos.

Pero no ha sido la única opinión política al respecto. El diputado tránsfuga de Navarra Suma, Sergio Sayas, ha asegurado que "el sometimiento del Gobierno a toda la corte de enemigos de España es nauseabundo". Una opinión parecida ha mantenido el senador popular Rafael Hernando. "Desmantelar el CNI por incumplir con sus obligaciones es indecente". Por otro lado, desde la CUP se ha calificado la medida de "insuficiente" y ha apuntado a Margarita Robles.

De momento, el caso Pegasus deja ya una primera víctima política. Pero, además, supone un revés para la ministra de Defensa, que había defendido de forma fehaciente a la directora del CNI. Una decisión -tomada por el presidente- que supone una desautorización para una de las ministras que más peso tienen en el Ejecutivo. Lo que deja a Robles ahora en una posición delicada.

Sin embargo, la ministra de Defensa apareció a media mañana para anunciar el despido de la directora del CNI, a la que elogió. Unos minutos después anunciaría la nueva directora del CNI. "El Gobierno cree que es necesario reforzar el Centro Nacional de Inteligencia. Queremos un CNI respetado y respetable. La sucesora del CNI será una mujer del centro de Inteligencia, Esperanza Casteleiro Llamazares. Ha sido mi directora general del centro durante cuatro años y es la actual secretaria de Estado de Defensa. Todo el mundo la conoce bien". La ministra Robles pone así a su número dos y cierra la hipótesis de haber sido rectificada por Sánchez.