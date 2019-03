Sánchez coloca a sus ministros para el 28-A: Calvo será la número 2 por Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está configurando las listas del PSOE para las próximas elecciones generales del 28 de abril y ha colocado a algunos de sus ministros en puestos clave. La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones de las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, concurrirá como 'número 2' de la lista madrileña que encabeza el propio Sánchez y otros ministros encabezarán las listas de sus provincias. Pero Sánchez también prevé utilizar a otros ministros de 'cuneros' para encabezar las listas de circunscripciones donde está riesgo algún escaño, aunque no sean sus lugares natales o no se correspondan con la federación en la que militan.

Calvo, de 61 años, nacida en Cabra (Córdoba), está vinculada al proyecto de Pedro Sánchez desde las primarias de 2017, año en que volvió a la política activa después de diez años en la universidad tras su salida del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, año en que también ocupó una de las vicepresidencias del Congreso. La vicepresidenta ocupará el 'número 2 ' por Madrid que en las generales de junio de 2016 ocupó la hoy ministra de Defensa, Margarita Robles, y en diciembre de 2015 la de Administraciones Públicas, Meritxell Batet.

Fuentes socialistas también han confirmado que la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, encabezará la lista del PSOE al Congreso de los Diputados por su provincia de origen, Valladolid, aunque la propuesta inicial que partió ayer de los socialistas vallisoletanos no la incluía. De este modo, la propuesta para que Maroto encabece la lista por Valladolid ha llegado de la dirección federal del PSOE, aunque cuenta con el respaldo del PSOE vallisoletano, cuya secretaria provincial, Teresa López, ha expresado en declaraciones a Efe su satisfacción por la posibilidad de que la ministra lidere la propuesta socialista en esta circunscripción.

Al igual que Maroto, también hay otros ministros confirmados para encabezar las listas de sus provincias. Es el caso del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que será el cabeza de lista en Valencia; la de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, en Barcelona y la de Educación, Isabel Celaá, en Álava. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, también tiene confirmado su futuro, aunque él encabezará la lista socialista para las elecciones europeas.

A tres días de que finalice el plazo para que las asambleas locales propongan sus candidaturas a las Cortes, falta por confirmar el destino del resto de ministros. Algunos, como la de Trabajo, Magdalena Valerio, y la de Hacienda, María Jesús Montero, han mostrado su predisposición a encabezar también las listas de su provincia, pero en la dirección del PSOE recalcan que todavía no hay nada decidido.

Ministros de 'paracaidistas' para conseguir escaños

De hecho, es previsible que Pedro Sánchez utilice algunos de sus ministros de 'cuneros'o 'paracaidistas' para encabezar las listas de circunscripciones donde está en riesgo algún escaño, aunque no sean sus lugares natales o no se correspondan con la federación en la que militan. Sería el caso, sobre todo, de los siete ministros independientes, aunque no todos irán en las listas. La ministra de Economía, Nadia Calviño, a la que Ferraz habría intentado situar como cabeza de lista por La Coruña, será una de las que probablemente se quede fuera de las candidaturas, junto con el de Ciencia, el astronauta Pedro Duque.

Hay, en cambio, otros ministros del Gobierno de Sánchez no afiliados al partido a los que se disputan varias federaciones, como el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que algunas fuentes ven en la lista por Madrid, mientras que otras le sitúan en Castilla y León.

En el PSOE madrileño apuestan por Marlaska, por Margarita Robles (Defensa) y por Dolores Delgado (Justicia) para ocupar puestos de salida en su lista. Sin embargo, Robles, que fue la número dos' de Sánchez por Madrid en las generales de 2016, no repetirá en ese puesto y podría ser esta vez candidata por León, donde nació. También en la lista por Madrid podría ir la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, mientras que el almeriense José Guirao (Cultura) se ha limitado a decir que está a disposición de lo que decida Sánchez.

Por primera vez, en el proceso de elaboración de las candidaturas socialistas los militantes deben ratificar las listas, aunque la última palabra la tendrá la dirección federal que encabeza Pedro Sánchez. Según el calendario previsto, los órganos provinciales e insulares tendrán hasta el 8 de marzo para ordenar los nombres elegidos en las asambleas y hasta el 11 de marzo tendrán los órganos regionales para dar su aprobación, tras lo cual la Comisión Federal de Listas dará su visto bueno el 14 y 15 de marzo y las que estén completadas para entonces serán aprobadas en el Comité Federal del 17 de marzo.