Sánchez convoca a los presidentes de las CCAA para abordar el avance de ómicron. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto convocar la próxima semana una Conferencia de Presidentes telemática ante el avance de la sexta ola del coronavirus, que ha puesto a España en riesgo muy grave de contagios a las puertas de las fiestas de Navidad. A espera de cuadrar las agendas, la intención del Ejecutivo es que este encuentro se celebre el próximo miércoles 22 de diciembre, según indican a Efe fuentes del Ejecutivo. La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, está ahora contactando con los presidentes autonómicos para concretar la fecha.

El objetivo de esta Conferencia de Presidentes será abordar la situación de la pandemia "y reforzar la cogobernanza y la cooperación institucional", según ha anunciado la Secretaría de Estado de Comunicación. España entró ayer en riesgo muy alto por contagios, el máximo indicador del semáforo Covid, tras aumentar la incidencia en 38 puntos (511 casos por cada 100.000 habitantes), con un récord diario de positivos notificados (33.359) en pleno avance de la variante ómicron en algunos territorios.

Hasta el momento, las comunidades autónomas han hecho frente al incremento de los contagios con medidas como el pasaporte Covid, que impide el acceso a determinadas actividades a los no vacunados, y con el 79,6 % de la población total vacunada, no se han reeditado las restricciones que marcaron las pasadas navidades. Por el momento, no ha trascendido cuál será la propuesta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladará a los presidentes autonómicos ante la explosión de nuevos casos.

Este sábado, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha llamado a acelerar la vacunación, especialmente entre la población infantil y en mayores de 60 años y ha reivindicado la cultura del cuidado y de la prevención como primera medida a seguir por la población general. Sin embargo, ha descartado la imposición de más restricciones de cara a las fiestas y ha cuestionado el planteamiento de Cataluña de reintroducir las cuarentenas para los contactos de personas que hayan dado positivo. Así, la titular de Sanidad indicó que ya hay una estrategia de detección precoz que establece lo que hay que hacer ante contactos. "Y a esta estrategia me remito", concluyó.

La celebración de esta Conferencia de Presidentes, que se circunscribirá en exclusiva a la situación sanitaria, no altera los planes del Ejecutivo para mantener en enero otra Conferencia en La Palma, en la que los dirigentes autonómicos y el Gobierno abordarán más temas de debate. El último encuentro de estas tipo fue el celebrado el pasado 30 de julio en Salamanca, que estuvo marcado principalmente por el plante a esa cita del presidente catalán, Pere Aragonés, y por las quejas de algunas comunidades autónomas, principalmente del PP, por el formato de esta reunión, criticando que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, incluyó tan solo dos puntos en el orden del día y que los mandatarios autonómicos dispusieran nada más que de cinco minutos para exponer sus planteamientos.