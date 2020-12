Pedro Sánchez da negativo en la PCR y mantiene la cuarentena hasta el día 24

Pedro Sánchez no tiene coronavirus. El presidente del Gobierno ha dado negativo en la prueba PCR a la que se ha sometido después de que hubiera estado en contacto con el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, cuyo positivo se conoció este jueves. Un resultado que no va a alterar el plan anunciado por Moncloa, por el que Sánchez asumirá la cuarentena de diez días que marcan los protocolos sanitarios. Por lo que se mantendrá en aislamiento hasta el próximo 24 de diciembre, ya que entonces se cumplirán 10 días desde que estuvo con Macron. Y si no presenta ningún síntoma en ese tiempo, podrá reincorporarse a su actividad habitual desde esa fecha.

Que el jefe del Ejecutivo no vaya a mantener contacto directo con nadie en la próxima semana y media no significa que vaya a dejar de lado sus obligaciones del día a día. Fuentes de Moncloa señalan que "continuará ejerciendo sus funciones de gobierno", aunque teniendo en cuenta "las limitaciones de su cuarentena. Entre los actos a los que no podrá asistir están el Consejo de Ministros del próximo martes, donde se espera que se apruebe la prohibición de los desahucios para lo que resta de estado de alarma. Lo mismo ha ocurrido con el que tenía este mismo jueves en la Biblioteca Nacional, donde iba a inaugurar junto al Rey, Felipe VI, una exposición sobre el expresidente de la II República Manuel Azaña.

Sus resultados se han conocido apenas unas horas después de anunciarse que Sánchez iba a comenzar las medidas de aislamiento correspondientes, al estar considerado el "único contacto estrecho" de Macron durante su visita al Elíseo del pasado 14 de diciembre. Mientras tanto, el Servicio Médico de Moncloa será quien se encargue de hacer el seguimiento del presidente del Gobierno, como señalan desde Moncloa. Habrá una vigilancia de su estado de salud "ante la aparición de cualquier síntoma compatible con Covid". Además, se le volverá a realizar una PCR "en fecha al final de la cuarentena", explican las mismas fuentes.

Coincidiendo con lo ocurrido con Sánchez, una de sus ministras también ha comenzado una cuarentena por haber estado en contacto con un positivo. Se trata de la titular de Industria, Reyes Maroto, que el miércoles se sometió a una PCR que también ha dado resultado negativo. Aun así, y como ha hecho el presidente, ha cancelado su agenda y está aislada hasta cumplir con los plazos que marca el Ministerio de Sanidad. Otros ministros también se han sometido a pruebas por motivos distintos, como un viaje de trabajo a un país de la UE, y por el momento todos han dado negativo, como ha podido confirmar este diario.

Por ahora no han trascendido más comienzos de cuarentena o positivos entre los miembros del Gobierno, que estuvieron en contacto con Sánchez y Maroto en el Congreso o en el Consejo de Ministros de esta semana. Tampoco se han conocido casos de este tipo entre los diputados que departieron con Sánchez en la cámara baja este miércoles, cuando informó ante el Pleno de la último reunión de los líderes europeos y respondió a preguntas de los grupos parlamentarios en la sesión de control. Lo único claro por ahora es que no habrá actos públicos del jefe del Ejecutivo hasta que pase la primera etapa de las fiestas navideñas.