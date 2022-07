Sánchez defiende a Chaves y Griñán y dice que "pagan justos por pecadores". 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera, ante la condena de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE en Andalucía, que "están pagando justos por pecadores". Sánchez se ha referido a la situación de ambos expresidentes andaluces en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, al término de la cumbre hispano-polaca que se ha celebrado en Varsovia. Después de que el Tribunal Supremo confirmara este martes la sentencia que impuso seis años de cárcel a Griñán y nueve de inhabilitación a Chaves por el caso ERE, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que el Gobierno respeta siempre las decisiones judiciales.

Ha recordado que la decisión del Tribunal Supremo ha contado con dos votos particulares, no se conoce el contenido de la sentencia y, por tanto, hasta septiembre "no habrá una lectura clara de cuáles son las causas". Pero sí ha subrayado que Chaves y Griñán dimitieron de sus responsabilidades políticas hace más de un lustro y no han sido condenados y ni siquiera acusados "de haberse lucrado o haberse llevado un céntimo de euro o haber financiado irregularmente a formaciones políticas".

"Por tanto, no hubo enriquecimiento personal, tampoco hubo financiación de partidos políticos y lo que sí hubo fueron dimisiones hace más de un lustro asumiendo sus responsabilidades políticas", ha insistido. Tras afirmar que su Gobierno ha demostrado con palabras y hechos que es "limpio e implacable" con la corrupción, ha recordado que por eso ha condenado los comportamientos de quienes en el caso de los ERE se aprovecharon de un mecanismo aprobado por el Ejecutivo andaluz y el Parlamento de Andalucía que ayudó a cientos de trabajadores.

"Ni Chaves ni Griñán se puede afirmar que hayan tenido nada que ver con lo que antes he señalado. Yo creo que en este caso, tanto en el de Chaves como en el de Griñán, podemos afirmar que están pagando justos por pecadores", ha recalcado. Ante la posibilidad de un indulto a Griñán, ha señalado que eso es hablar de "hipotéticos futuros", que respeta los pasos que puedan dar las defensas y que garantiza que el Gobierno actuará siempre en el marco de la ley y colaborando con la justicia.