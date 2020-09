El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere regatear la polémica durante lo que resta en fin de semana en torno a la situación sanitaria en Madrid y ha repetido hasta en tres ocasiones en apenas cinco minutos que acudirá el próximo lunes a su reunión con la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso "solo a ayudar, a apoyar". Y que no pretende "juzgar" ni "evaluar" nada, solo tender la mano "para que se doblegue la curva".

Durante una entrevista en el programa La Sexta Noche, el jefe del Ejecutivo ha valorado la situación en toda España, ha resaltado que "la segunda ola golpea en estos momentos a toda Europa" y ha descartado volver al confinamiento absoluto en todo el territorio nacional. "Yo no contemplo un confinamiento en el país", ha subrayado antes de admitir que no se puede cerrar ninguna puerta y puntualizar una sensación en retrospectiva: "El confinamiento fue parte del estado de alarma. Pero el confinamiento no existió, sino que fueron fases del estado de alarma que salvó a 450.000 personas según algunos estudios independientes".

Sánchez ha admitido que el repunte de los positivos genera "preocupación" en su gabinete pero ha incidido en que "la ola es muy distinta" en estos momentos porque "la velocidad de crecimiento es mucho más lenta" que en la primavera pasada, con una tasa de letalidad que ha pasado de un 12% a un 1% entre la anterior crisis y la situación actual y con una media de edad que ha bajado a 35 años. Además, y debido al "esfuerzo extraordinario" de muchas comunidades en la realización masiva de pruebas, entre seis y siete de nuevos positivos detectados son asintomáticos cuando en abril era solo uno de cada diez.

Precisamente, ha reiterado que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias sobre sanidad y que a partir de ahí el Gobierno pondrá a disposición de Madrid o de quien lo necesite los recursos del Estado. Preguntado si las medidas de confinamiento que ha anunciado Madrid van a ser útiles, se ha limitado a contestar que espera que lo sean, ya que habrán sido propuestas por los especialistas de la comunidad en estos temas.

"El sistema está mucho más preparado, pero los datos invitan a la preocupación y hay que reforzar la colaboración del Gobierno central con las comunidades", ha subrayado antes de recalcar que ambas administraciones están dando un ejemplo de coordinación. Por todo ello, el presidente del Gobierno ha instado a eliminar la lucha partidista del combate contra el virus porque cree que todos deben hacer frente a un enemigo común. "Hay que desterrar la lucha partidista y arrimar el hombro", ha recalcado antes de lamentar la actitud del líder del PP, Pablo Casado, en este asunto.

Sánchez, que ha animado a los ciudadanos a vacunarse contra la gripe especialmente en un momento como el actual, ha defendido la labor del director del Centro de Coordinación de Alertas, Fernando Simón, de quien ha señalado que tenía derecho a tomarse unos días de vacaciones después de estar "día y noche" trabajando. "Le he visto estar día y noche trabajando, de lunes a domingo. El ejemplo del doctor Simón como servidor público es encomiable", ha asegurado. En este sentido, ha incidido en que el experto tiene el derecho reconocido por ley para coger esta semana de vacaciones. "Yo defiendo ese derecho a cogerse una semana de oxígeno, de descanso", ha insistido.

Luego ha ido más allá: "España ha tenido la enorme fortuna de tener una persona del conocimiento y la calidad humana del doctor Simón al frente del CCAES". Además, ha recordado que el doctor Simón no fue nombrado por su Gobierno. "No fue alguien a quien nosotros nombramos, fue alguien a quien nosotros heredamos en su puesto", ha dicho. Por último, y sobre el hecho de que la reunión se celebre en la sede del Gobierno madrileño ha dicho que fue una propuesta suya como un muestra de proximidad y empatía.