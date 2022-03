Sánchez diseña un plan para doblegar a Scholz y ser el 'héroe' de la crisis del gas

"Desacoplar el gas del precio de la luz". Es la frase, a modo de declaración de intenciones, que se ha grabado a fuego Pedro Sánchez de cara al decisivo Consejo Europeo de la próxima semana. Con esa misión, "nada fácil", admite un alto cargo del Gobierno, el presidente inicia este miércoles un 'roadshow' que le llevará a reunirse con hasta ocho homólogos. El objetivo es lograr los mayores apoyos posibles en la cita a puerta cerrada en Bruselas, pero aún hay varios escollos que solventar. El principal tiene nombre y apellidos y es Olaf Scholz.

Alemania lidera las reticencias en el seno de la UE a dicho desacople del gas y por eso Sánchez ha decidido volcarse con este recorrido que tiene su cita más importante en Berlín. En Moncloa admiten estar liderando intensas gestiones con la cancillería germana, así como con otros gobiernos como el italiano. Con Scholz la situación "está complicada", afirman desde Presidencia. El alemán, hasta la fecha, ha echado un cerrojazo y se ha negado a adoptar una decisión que supondría una revolución en el sistema energético europeo. Alemania, con una potente dependencia al gas ruso, también se ha opuesto a un tipo de medida de este tipo aunque fuera aprobada para un periodo limitado de tiempo.

La carpeta que el gabinete monclovita ha preparado a Sánchez para este 'roadshow' por el viejo continente consta de cuatro puntos: el citado desacoplamiento de los precios de la electricidad y del gas, topar los precios de la energía, compras centralizadas en los mercados mayoristas y acelerar el despliegue de las renovables, así como incentivar las interconexiones del gas. El objetivo de la gira, explican fuentes del equipo directo del presidente, es lograr una posición mayoritaria como se consiguió, con España también como protagonista, en el maratoniano Consejo Europeo de verano de 2020 cuando se aprobó el Plan de Recuperación.

"Es evidente que estamos mejor que hace un mes y con más apoyos", aseguran en Moncloa. Pero aún queda trabajo por hacer de cara a la gran cumbre de la próxima semana que contará con la presencia de Joe Biden.

Moncloa habla de una "decisión capital"

Moncloa quiere poner en valor que desacoplar el precio del gas de la factura es una postura que Sánchez viene defendiendo desde el pasado mes de septiembre. Seis meses de trabajo político y diplomático que hasta la fecha se han encontrado con un muro en Bruselas y entre los principales socios europeos, también entre los llamados países frugales, liderados por Países Bajos, que ya fueron otro gran escollo en el Consejo de los fondos europeos. Ahora, el argumentario del Gobierno que va a manejar Sánchez en la gira que inicia hoy rondará sobre estos términos: "Hay que desacoplar el gas del precio de la electricidad para que la bajada sea notable en la factura. Eso, acompañado de bajadas en los impuestos (que vendrán). Pero hay que tomar la decisión capital que es apartar el gas de la configuración de precios".

Moncloa quiere insistir en el plan del gas para convertir a Sánchez en una suerte de salvador de la crisis energética en Europa

"Decisión capital" en la que Moncloa quiere insistir para convertir a Sánchez en una suerte de salvador de la crisis energética en Europa. Todo apoyado en fundamentos, explican en el Gobierno, porque la situación es "límite". El precio del gas hasta antes de la invasión de Ucrania estaba fuera de los límites pero ahora, tras la guerra, se encuentra sin control, argumentan desde el Ejecutivo.

Con Sholz ya cuentan con que no va a ser sencillo, pero Moncloa también ha marcado en rojo la cita con Mario Draghi. El primer ministro italiano se muestra "más abierto" a la propuesta de desacoplar el gas, según otra fuente del Gobierno. Por eso la cita del viernes del expresidente del BCE y Sánchez junto al portugués Costa y el griego Mitsotakis también es considerada en Moncloa como "trascendental". Los países del sur plantean así mostrarse unidos en el Consejo de la semana próxima.

Sánchez enfría la bajada de impuestos

Sánchez confía en que la decisión, si se acaba tomando a nivel europeo o si la adopta el Gobierno español de forma unilateral, algo no descartado, de desacoplar el gas haga descender el recibo de la luz de forma inmediata y por eso está enfriando la decisión de bajar los impuestos. "La cuestión no son solo los impuestos, no es lo más relevante. Lo más relevante es acabar con este contagio, donde el precio del gas inflige una subida descomunal y que no se puede asumir para la industria, para la economía europea y para los españoles y españolas", afirma una fuente oficial del Ejecutivo.

Los datos que maneja Moncloa sobre el incremento del precio de la luz son los siguientes: "Cuando llegamos al Gobierno, en el precio de la luz una tercera parte eran impuestos; ahora mismo representan un 11%. Los hemos bajado, por tanto, un 60%. Si comparamos el precio de la energía hoy al 1 de enero de 2021, el precio de la energía ha subido en torno a un 480%. Y el precio del gas ha subido desde el 1 de enero de 2021, en torno a un 470%.