Sánchez e Iglesias inician su encuentro con un apretón de manos... y sin hablar 

Comienzan las negociaciones. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, han iniciado este martes su encuentro para hablar de la investidura del primero con un breve saludo ante la prensa gráfica a lo largo del cual no han intercambiado palabra.

Sánchez, con camisa lila y corbata de color morada, ha acercado ligeramente la mano de Iglesias hacia su torso durante los instantes en los que han posado ante los medios estrechándole la mano.

Al cabo de unos segundos, se han soltado las manos y han seguido posando ante los fotógrafos sonrientes. Iglesias se ha permitido bromear con unos periodistas gráficos que se estaban reprochando entre sí cómo unos tapaban el ángulo de visión de los otros: "Cuánto rencor". Sin embargo, quienes no han intercambiado palabra alguna para romper el hielo han sido Sánchez e Iglesias, para quienes había preparada una mesa redonda con dos sillas en una de las salas a disposición del Gobierno en el edificio ampliación del Congreso de los Diputados.

Ciudadanos da por hecha la investidura

Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dado por hecha la investidura de Sánchez con el apoyo de Podemos y la abstención de los demás partidos, negando que exista un bloqueo y rechazando el escenario de repetición de elecciones en septiembre. Villegas ha considerado este martes en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, que la dilatación de las negociaciones entre Podemos y PSOE para formar un gobierno no es motivo para que la investidura se vaya a septiembre. "Eso no justifica que vayamos a septiembre, esperemos que en pocas semanas se pueda resolver", ha indicado.

En este sentido, el dirigente de Ciudadanos ha asegurado que "no habrá bloqueo" para formar Gobierno, y entiende que el 'impasse' actual se debe a que PSOE y Podemos están intentando "maximizar su posición negociadora". Así, ha explicado que el partido liderado por Iglesias pretende conseguir Ministerios, mientras que la formación socialista intenta que la posición de Podemos en el Gobierno sea más débil.

"Sánchez saldrá adelante con la negociación con Podemos", ha recalcado, insistiendo en que Ciudadanos no facilitará la investidura. "Hay partidos que ya han mostrado su deseo de que Sánchez sea presidente", ha indicado, rechazando una posible abstención del partido 'naranja'. Villegas ha destacado que el partido estará dispuesto desde la oposición a reclamar políticas y hacer pactos de estado. "Ahí estará Ciudadanos para hacer oposición a Sánchez y ser leales con España", ha recalcado.

Sobre la posible abstención de UPN

Preguntado por la posible abstención de los dos diputados de UPN a la investidura de Sánchez a cambio de que el PSOE facilite un gobierno de la derecha en Navarra, Villegas se ha mostrado contrario a la decisión del partido de abrirse a facilitar la investidura de Sánchez. "No compartimos el criterio de intercambiar Navarra por votos en el Congreso", ha señalado, al tiempo que reclamaba al PSOE que permita un gobierno constitucionalista de Navarra Suma porque ganó las elecciones.

"Esto no debería ser objeto de un intercambio con los votos del Congreso, aunque es decisión de UPN", ha indicado, señalando que Ciudadanos no comparte la posición del partido de José Javier Esparza. Villegas ha criticado que los diputados de UPN podrían no abstenerse en el Congreso y votar en contra de la investidura de Sánchez si no consiguen gobernar Navarra.