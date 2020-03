Sánchez e Iglesias pactan frenar el 'fuego cruzado' entre ministros de PSOE y UP

"Ha sido una semana para olvidar en la que a todos se nos ha ido de las manos. A partir de ahora, a trabajar unidos". Estas palabras, pronunciadas por un alto cargo del Gobierno este jueves, resumen a la perfección el ambiente que se ha vivido en la coalición. Han sido jornadas de críticas cruzadas, declaraciones altisonantes y división. Pero ahora la orden que han recibido los diferentes ministerios es la de pasar página. La cuestión ha sido de tal calibre que ha obligado a intervenir a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, que han conversado por teléfono varias veces en los últimos días, según desvelan varias fuentes gubernamentales consultadas por La Información.

La paz está firmada. Así lo confirman fuentes tanto del bando del PSOE en el Gobierno como de Unidas Podemos. Se conjuran para no volver a protagonizar el "espectáculo" que han ofrecido desde el pasado lunes. "Se nos ha ido de madre, a los dos", ratificaba otro cargo del Ejecutivo. Lo sellarán en la mesa de coordinación convocada para la próxima semana. Tres han sido las polémicas principales: el anteproyecto de Ley de Libertad Sexual, la Ley de Educación y la guía laboral por el coronavirus que difundió el Ministerio de Trabajo.

Arrancando por la normativa del 'sí es sí', que ha sido el principal punto de fricción entre los ministros de PSOE y UP, la polémica se precipitó el pasado lunes, aunque venía de lejos. Los dirigentes morados se percataron de las 'zancadillas' que estaba recibiendo el proyecto estrella del Ministerio que dirige Irene Montero. Hubo filtraciones. Pero el anteproyecto llegó al consejo de ministros y se aprobó por orden expresa de Sánchez. Fuentes cercanas al Gobierno aseguran que fue un cónclave "tenso", quizá el que más desde que se conformó el Ejecutivo. Montero, por cierto, no entró al trapo de la polémica con los socialistas en la rueda de prensa posterior.

Pero desde la Vicepresidencia primera de Carmen Calvo y desde el Ministerio de Justicia no frenaron sus críticas hacia este anteproyecto, hablando de discrepancias con el contenido del mismo e, incluso de faltas de ortografía. Hubo más filtraciones. Para más inri, Pablo Iglesias habló... y aportó su granito de arena a la polémica: "En las excusas técnicas hay mucho machista frustrado", dijo en los pasillos del Senado. Hay que destacar que Sánchez se comprometió con Iglesias a aprobar la ley del 'sí es sí' antes del 8 de marzo.

Minutos después Sánchez a Iglesias tomaron los mandos de la crisis. Se acabó. Paremos esto. Hablaron por teléfono, según ha podido saber La Información de fuentes de Moncloa, y acordaron frenar las polémicas. A lo largo de la semana han mantenido hasta tres conversaciones al respecto. También han interlocutado entre sí sus respectivos jefes de gabinete, Iván Redondo y José Julio Rodríguez. Quedaron en impartir esta orden de calma a sus respectivos ministros. Desde ese momento parecía que las aguas iban a volver a su cauce. Pero unos minutos después de esta 'pax' llegó la publicación de las alegaciones técnicas que planteaba el Ministerio de Justicia a la Ley de Libertad Sexual.

Las polémicas no acabaron ahí. En ese mismo consejo de ministros también surgió una división entre PSOE y Unidas Podemos por la polémica Ley Celáa. En este caso porque el nuevo proyecto de ley de Educación no acaba con las subvenciones económicas a los centros de educación concertados que separen a los alumnos. Los titulares morados del Ejecutivo mostraron su disconformidad con una decisión que estaba acordada en el pacto de Gobierno y que quedó fuera de la normativa que salió de Moncloa. Ahora se podrá enmendar en el Congreso, pero ese no fue el acuerdo.

Hubo otra polémica más. Esta vez a costa de la guía laboral que provocó el Ministerio de Trabajo por el coronavirus. El departamento de Yolanda Díaz puenteó a Moncloa y Sanidad, aunque estaban informados de la publicación del documento. La solución que tomó Presidencia no fue precisamente del agrado de Podemos. Un comunicado de la Secretaría de Estado de Comunicación destacando que la gestión de la crisis la capitanea Sanidad. Lo que faltaba.

En este momento tanto en el lado del PSOE del Gobierno como en el de Unidas Podemos consideran que la situación se ha calmado. De hecho aseguran que la relación entre Sánchez e Iglesias ha salido reforzada. Todo quedará plasmado en la reunión de la próxima semana, indican desde el Ejecutivo.