Sánchez elude dos veces en el Congreso aclarar si "autorizó" la entrada de Ghali.

El líder del PP, Pablo Casado, ha recriminado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "calle" y no aclare en el Parlamento si "autorizó" la entrada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, si "ordenó falsear las cuentas públicas para cuadrar un Presupuesto radical a martillazos" y si va a "presionar para que se juzgue en España al golpista" Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat.

En su respuesta a la pregunta de control del líder de la oposición, el jefe del Ejecutivo ha eludido referirse a esas cuestiones y ha presumido de hacer "política útil" en beneficio de los ciudadanos. Además, ha recalcado que los españoles están "hasta la coronilla de los insultos y los gritos".

Entonces Casado le ha echado en cara que no aclare en sede parlamentaria si él es la "X del caso Ghali", si "falseó" las previsiones económicas y si cumplirá su palabra para "traer a España a Puigdemont". "Quién calla otorga, viene aquí y no contesta a nada", se ha quejado, para formularle de nuevo las mismas tres cuestiones y recalcar que si Sánchez no está dispuesto a "defender a España de delincuentes y la crisis económica", debe irse y "dejar a los demás".

Sánchez ha criticado este "juego de sí o no" de Casado y le ha preguntado si el PP está a favor de validar el acuerdo de pensiones con los agentes sociales. A su entender, eso es lo que debe responder porque es lo que se "merecen los españoles".