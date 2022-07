Sánchez encarrila las relaciones con sus socios nacionalistas a costa de la banca.

"Creo que esta tarde ya están subiendo un poco los bancos en bolsa", afirmó ayer una fuente próxima al presidente ante los periodistas allí congregados. Fue la noticia del día: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció, por sorpresa, un impuesto a las entidades financieras. Esta medida, pese a generar la caída de la banca en los mercados, permitió a Sánchez aliviar la tensa relación que sufría en las últimas semanas con sus principales socios: desde el caso de espionaje a líderes independentistas al aumento in fraganti del gasto extra en armamento militar.

De esta forma, los aliados independentistas del Gobierno -ERC y Bildu- han observado con buenos ojos el impuesto. "Nos parece bien, creo que tenía que haber llegado antes, pero creemos que va por la buena dirección. Lo que nosotros le pedimos al presidente es que sea un impuesto permanente y no temporal", afirman fuentes de ERC a este periódico. Sin embargo, pese a ese reconocimiento, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha querido enfatizar el aumento porcentual de los precios tras la actual inflación. Además, ha aprovechado para pedirle un nuevo sistema fiscal justo.

Una fórmula elegida por Sánchez que le permite alcanzar 171 diputados (120 del PSOE, 33 de Unidas Podemos, 13 de ERC y 5 de Bildu) clave para el resto de legislatura. Una suma que, sin embargo, no será fácil de mantener teniendo en cuenta que el año que viene los partidos nacionalistas tendrán que rendir cuentas con sus votantes locales. Y así se pudo observar durante el debate de ayer donde Sánchez mantuvo una disputa sin precedentes con Rufián, cuando este le mostró una serie de balas presuntamente empleadas en la frontera de Ceuta y Melilla. Por otro lado, entre los socios habituales de Sánchez ha habido uno en concreto -el PNV- que se ha mostrado más crítico con esta medida, apuntando a una invasión de sus competencias territoriales.

Durante unos instantes, Sánchez se mostró pletórico durante su intervención. Veía que su medida contra los bancos había descolocado al PP de Feijóo. Lo que le precipitó a desafiarles. "¿Díganme ahora qué van a hacer con este impuesto anunciado, lo van a aprobar o lo van a rechazar?". Una interpelación que solo recibió el silencio de la bancada popular.

El presidente confía que las medidas con las que busca gravar impuestos a las eléctricas y a la banca sirvan como balón de oxígeno para el año y medio que resta de legislatura. Aún tiene que prorrogar un decreto contra los efectos de la guerra, unos PGE para el último año de legislatura y varias leyes que todavía tiene el Ejecutivo sobre la mesa pendientes de recibir luz verde por el Congreso.

Críticas de sus socios menos habituales

Desde Coalición Canarias, Ana Oramas asegura que "no han anunciado ninguna medida inmediata que palie los efectos de la inflación. Ha hablado de bonificaciones a los trenes, pero en Canarias no tenemos eso. ¿Cómo va a actualizar las pensiones con un impuesto que no se cobrará hasta dentro de dos años? Los fruteros canarios siguen sufriendo el precio de la electricidad con la fruta que tienen en las cámaras frigoríficas". Por otro lado, la diputada piensa que no tomará esta medida y apunta a que los PGE de 2023 tampoco se aprobarán y que los prorrogará. No obstante, confirma su voto a favor para el decreto contra los efectos de la guerra que se aprobará el jueves.

Desde Ciudadanos rechazan el impuesto anunciado por Sánchez. "Eso de anunciar así un impuesto sin decir nada más no lo vemos. Es de broma. A ver cómo lo hacer... si lo hacen. Pero, vamos, en Ciudadanos eso no lo vamos a aprobar porque nosotros no somos precisamente de subir impuestos. Además, el problema de este impuesto a la banca es que, al final, va a acabar repercutiendo en la población, que pagará el castigo a las entidades financieras".