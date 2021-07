Sánchez confirma a su gurú económico, De la Rocha, pese al tsunami monclovita

Continuidad en el equipo económico directo de Sánchez. El presidente del Gobierno y su nuevo jefe de gabinete, Óscar López, han confirmado a Manuel de la Rocha como el hombre clave en la materia de Moncloa. "Mr. Plan" [de Recuperación], como se le conoce en el Gobierno seguirá. De los pocos departamentos que no sufrirán cambios en esta catarsis que están viviendo los diferentes equipos tras la salida de Iván Redondo serán este. Todo está ahora mismo en revisión en la Presidencia del Gobierno, salvo la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20.

De la Rocha es el hombre que está acompañando a Sánchez en su gira económica por Estados Unidos. Es su 'sherpa' especializado, la persona que mantiene la interlocución con las grandes empresas y con las 'startups' que han volando al otro lado del Atlántico en el Airbus oficial junto al presidente. Su continuidad era esperada y es acorde a la decisión del jefe del Ejecutivo de mantener al núcleo económico del Gobierno. Nadia Calviño, María Jesús Montero, Reyes Maroto... Salvo José Luis Ábalos la consigna es de mantener a los equipos. Y esa máxima también imperará en la 'oficina económica' de Moncloa.

Manuel de la Rocha pasará a partir de ahora a depender de López. No es baladí. Hasta hace menos de dos semanas su Secretaría General colgaba de Iván Redondo. De hecho, fue durante el 'redondismo' cuando el departamento pasó de Dirección General a Secretaría General. Ahora, el nuevo jefe de gabinete del presidente incorpora a su equipo de confianza al economista madrileño. Un 'sanedrín' del que también formarán parte Francisco Martín Aguirre, como secretario general de Presidencia, y Llanos Castellanos como adjunta a López. Queda pendiente nombrar a la persona que sustituye a Hilda Jiménez en la Vicesecretaría general.

No habrá cambios tampoco en las diferentes unidades que dependen de De la Rocha. La de Políticas Macroeconómicas y Financieras, la de Políticas Socio-Laborales y la de Seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el departamento que se va a encargar de fiscalizar los proyectos que van a dar acceso a los 150.000 millones de los fondos europeos. Sí está, sin embargo, vacante la dirección general de información económica que depende de la Secretaría de Estado de Comunicación; no está confirmado aún que vaya a continuar bajo la jefatura de Francesc Vallès.

Se da la circunstancia, además, que De la Rocha es un dirigente de dilatada trayectoria en el PSOE, una de las máximas que impera en esta nueva etapa en Moncloa. Y es que se está produciendo un desembarco masivo de altos cargos de Ferraz en Presidencia. No es que antes no lo hubiera, pero Bolaños y López sí están impulsando ahora con mayor intensidad perfiles con una carrera interna en el partido. Nombres, en definitiva, con 'pedigrí' socialista. El objetivo lo explica uno de esos cargos que continuarán en Moncloa: "El presidente quiere tener la maquinaria engrasada mirando al maratón electoral de 2023 y que no se le escape ni un voto". El PSOE, en efecto, se la juega en las autonómicas y generales ese año, de forma que la estrategia que se está configurando es a dos años vista.

La jubilación política de Iván Redondo como director de orquesta de Moncloa está provocando, en definitiva, este intenso cambio de sillas. El exdirector de gabinete había configurado una potente maquinaria, tanto política como de comunicación, que ahora está siendo sometida a debate. Lo primero que están haciendo Félix Bolaños, nuevo ministros de Presidencia, y Óscar López es decidir qué áreas continúan y cuáles no. Y a partir de ahí ir configurando equipos. Lo que tienen claro ambos, como decimos, es que no habrá experimentos y que el peso de la fontanería de Moncloa volverá al PSOE.

De la Rocha, por cierto, es uno de los altos cargos fijos en las reuniones económicas internas del Gobienrno. Está presente en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, la que decide sobre los asuntos sectoriales que van a ir al Consejo de Ministros. Y forma también parte de la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, el órgano conformado por 29 altos cargos del Gobierno que decidirá sobre los proyectos candidatos a los fondos europeos.

Lo que sí ha decidido Sánchez en esta remodelación es no ascender a Secretaría de Estado a la Secretaría General de Asuntos Europeos. Ello hubiera supuesto recupera la Oficina Económica de Moncloa como la conformó José Luis Rodríguez Zapatero y la mantuvo Mariano Rajoy. También habría llevado a De la Rocha a convertirse en nuevo secretario de Estado. Pero no, todo continuará como hasta ahora.

El área económica del Gobierno, en definitiva, no se ha tocado e incluso ha sumado más poderes con el ascenso a la Vicepresidencia primera de Calviño. La ministra de Economía seguirá controlando la citada Comisión Delegada para Asuntos Económicos y suma una función más: presidirá la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, es decir, la reguladora del CNI. En ella también estará la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.