Sánchez esquiva Pegasus con una nueva ley del CNI y mejorando la transparencia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido esta mañana en el Congreso presionado por sus principales socios que -pese a la visita del emir a España, el retorno del emérito o la aprobación de uno de los Perte más importantes para el Ejecutivo- no olvidan el caso de espionaje a líderes independentistas que el diario norteamericano The New Yorker destapó hace unas semanas. Un escándalo que se agudizó aún más cuando la mano derecha de Sanchez, Felix Bolaños, reconoció en una rueda de prensa que el presidente también había sufrido la intrusión del software Pegasus. Hasta ahora, la única gran consecuencia de todo ello había sido la destitución de la jefa de los servicios de Inteligencia.

Sin embargo, hoy el presidente ha anunciado algunas medidas con las que suavizar la tensión que se había generado en torno a sus socios y en base a un informe del Defensor del Pueblo. Así, Sánchez cambiará la ley del CNI para aumentar el control interno dentro de la institución y reformas legales que permitan aumentar las garantías judiciales de sus escuchas. Por otro lado, ha querido añadir un punto final. "Tras haber constituido la Comisión de Control de Créditos Destinados a los Gastos Reservados, la máxima responsable del CNI podrá acudir con normalidad y regularidad a dar cuenta de los objetivos de inteligencia establecidos anualmente y del informe de inteligencia sobre la evaluación y actividad y grado de cumplimiento evaluación de los objetivos". Una comisión que no se constituía desde hace tres años. Además, el presidente se ha comprometido con aumentar las inversiones de España en ciberseguridad y en el propio CNI.

El presidente destinó gran parte de su intervención en recordar la corrupción del PP. "Diferentes grupos han puesto en duda nuestro objetivo de regeneración política. Quiero recordar que la próxima semana se cumplen cuatro años de la moción de censura. España sufría y sufre un gran problema de desigualdad por las políticas neoliberales que se llevaron a cabo durante una década... con recortes y la devaluación de salarios y pensiones públicas. Sus gobernantes con una mano recortaban y con la otra cobraban sueldos en 'b'. Esta era la situación hace cuatro años. Un periodo oscuro".

Con el paso del tiempo, fue girando su discurso hacia el asunto por el que hoy sus socios le han hecho comparecer. Comenzó justificando la actuación de las instituciones del Estado. "El CNI solicitó al magistrado autorización para la intervención de las comunicaciones de 18 independentistas. Es decir, no 65 sino 18. Los autos del juez se realizaron con la legislación vigente, protocolos y normativas y con motivos fundados. El objetivo era prevenir y detectar las actividades de servicios extranjeros que atenten contra el orden constitucional, la soberanía los derechos de los ciudadanos y el bienestar de la población. El gobierno cumple con su deber".

Sin embargo, a los pocos minutos exculpó a su Ejecutivo de dichas actuaciones. "El Gobierno recibe informes de seguridad pero no decide sobre eso, es la autoridad judicial la que se encarga de hacer eso. Con la declaración Unilateral de la Independencia en 2017 y los sabotajes en muchos puntos de Cataluña en 2019, se creó una enorme preocupación por la seguridad nacional. Los servicios de Inteligencia lo propusieron y el juez tomó las medidas oportunas, pero el Gobierno no conoce ni decide sobre estas operaciones".

Desde el PP no han querido "entrar en las provocaciones" de Sánchez con respecto a su ataque a la corrupción del partido. Aún así, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, le ha recordado a los socialistas su reciente caso de corrupción de los ERE en Andalucía. La número dos de Feijóo, además, ha hecho hincapié en la información sustraída de su móvil. "No sabemos si tenemos un presidente libre o atado de pies o manos". Por otro lado, Gamarra ha dirigido una serie de preguntas hacia el presidente sobre los interrogantes que todavía se desconocen sobre el caso.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido más duro y le ha asegurado que "no tiene ninguna credibilidad, es una mentira con patas. Usted no tiene escrúpulos para mentir. Usted es capaz de hasta espiar a sus miembros del Gobierno, si no lo ha hecho ya. Han desprestigiado las instituciones". Aprovechando este escenario, el líder de Vox se ha dirigido al PP para exigirles que lleven a cabo una "oposición fuerte". "Menos lecciones de falsa responsabilidad de Estado y más responsabilidad con la inmensa mayoría de españoles que quieren distancia infinita con Sánchez", ha apostillado.

La comparecencia del presidente no ha convencido tampoco a Unidas Podemos ("todavía no sabemos muchas cosas"), ERC ("¿qué ha venido hoy usted a hacer aquí? Con intervenciones como la de hoy, la gente cabal, como nosotros, hoy somos cada día más débiles"), Junts ("Los objetivos del CNI los firma el Gobierno y que usted se quite responsabilidades no tiene ningún sentido") o el PdCat ("Ha destinado el 25% de su intervención a hablar de la corrupción del PP").