Sánchez se reúne en Davos con la élite empresarial en plena crisis por la luz

Pedro Sánchez será el "invitado especial" en una próxima sesión del Foro Económico Mundial, el conocido como Foro de Davos, dirigida a que inversores o empresarios internacionales conozcan los planes económico que tiene el Gobierno español para los próximos años. Moncloa, que está preparando a conciencia esta intervención, pretende repetir la misma estrategia del viaje del presidente a Estado Unidos el pasado mes de julio: presentar a nuestro país como un lugar atractivo para invertir. La intervención se produce en plena crisis por el elevado precio de la electricidad y con una brecha abierta con los empresarios españoles por la subida "inminente" del Salario Mínimo para lo que queda de 2021.

La participación de Sánchez en esta sesión del WEF, sus siglas en inglés, está prevista para el martes de la próxima semana, según se recoge en la invitación que ha enviado la organización a inversores internacionales y a la que ha tenido acceso La Información. La duración prevista de la intervención será de 75 minutos, un tiempo en el que el presidente del Gobierno dialogará en inglés con Borge Brende, el presidente del Foro Económico Mundial. El jefe del Ejecutivo hará una alocución inicial de diez minutos como máximo y, a continuación, se someterá a un formato de preguntas y respuestas por parte de Brende.

En la misma invitación se puede leer que este encuentro está diseñado para ser un foro "exclusivo e interactivo de intercambio de alto nivel con lideres económicos mundiales". Sánchez presentará "sus planes con los fondos europeos" y su "visión sobre la transformación digital, verde y social de la economía española". La sesión, continúa el mismo documento dirigido exclusivamente a grandes inversores, es una "oportunidad única para que los principales líderes del mundo de los negocios puedan interactuar con el presidente Sánchez y para conocer el plan de recuperación postpandemia y la agenda de reformas" del Gobierno español. El Foro de Davos busca, con esta iniciativa, impulsar la "colaboración público-privada".

La reunión con Sánchez en Davos se regirá bajo la regla de 'Chatham House' (o el conocido en el sector periodístico como 'off the record'). Los participantes en la misma pueden utilizar la información recibida, pero no desvelar la autoría ni atribuírsela al invitado. Son las mismas condiciones que se aplican en los encuentros del Club Bilderberg, un foro al que Sánchez ya acudió cuando fue elegido secretario general del PSOE por primera vez, allá por 2015.

El Gobierno de Sánchez está impulsando este tipo de encuentros con inversores internacionales. El pasado mes de julio el presidente protagonizó una ambiciosa gira económica por Estados Unidos en la que se reunió con representantes de grandes compañías como Soros, BlackRock, Blackstone, JP Morgan, Bloomberg, Apple, HP, Netflix, Universal o Youtube, entre otras. Visitó Nueva York, Los Ángeles y San Francisco pero no pudo verse con Joe Biden en la Casa Blanca. La crisis de Afganistán acercó, más tarde, a ambas administraciones.

Sánchez participó en la última reunión del Foro de Davos el pasado mes de enero. Lo hizo enarbolando un discurso en el que se comprometió ante los líderes mundiales de atajar el desempleo juvenil, una de las principales debilidades del mercado de trabajo español. El presidente anunció que, aprovechando los fondos europeos, el Gobierno tiene en agenda acometer una modernización del diseño de las políticas activas de empleo para favorecer la contratación de estos jóvenes que no encuentran un empleo. "Para ello -expusó-, invertiremos más de 750 millones de euros que destinaremos especialmente al empleo juvenil".

Sánchez también se comprometió a principios de enero a impulsar la Formación Profesional, una reforma que se ha hecho realidad este mismo martes y que ahora inicia la tramitación parlamentaria. En relación a la regulación del trabajo, Sánchez se comprometió a revisar los incentivos para la contratación de jóvenes y a reforzar "los contratos en prácticas, de tal forma que no se utilicen para disponer de mano de obra barata, sino para garantizar el aprendizaje de los jóvenes".