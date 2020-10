Sánchez hace hueco al fondo de la UE y limpia de burocracia el modelo español

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ultima la alfombra y los mecanismos legales que permitirán a España absorber las decenas de miles de millones que el país recibirá a través del Fondo de Recuperación que la Unión Europea ha activado para impulsar las economías del continente y contrarrestar así el impacto de la pandemia de coronavirus. Para ello, ha anunciado este mediodía varias fechas claves que encajarán esa lluvia de ayudas en la recuperación que ha de venir. La primera, y la más importante, viene este mismo miércoles, cuando presentará su plan de recuperación basado en esta aportación y que tendrá como "líneas maestras" y "ámbitos prioritarios" la transición energética, la igualdad de género y la cohesión territorial.

Durante su intervención en la clausura del II Foro La Toja-Vínculo Atlántico, este mediodía, Sánchez ha hilado esa cohesión territorial, tan esencial en la lucha contra la Covid, con otro anuncio de fecha que fijar en el calendario: habrá una nueva Conferencia de Presidentes Autonómicos para tratar el fondo de recuperación el 26 de octubre y contará además, por primera vez, con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen (y también con representantes de los ayuntamientos).

Para entonces, y como tercer gran anuncio de la mañana, el Gobierno ya tendrá sobre la mesa un nuevo Real Decreto Ley por el que se compromete a limpiar de burocracia la Administración General del Estado y despejar así el camino a la inclusión de los mecanismos de ayuda europeos. En él, se eliminarán "las barreras" y "cuellos de botella legales" para comunidades autónomas y ayuntamientos de cara a "facilitar" la gestión, aunque estas administraciones también tendrán que hacer su parte en el proceso, ha puntualizado.

Todo ello, además, mientras que confía de nuevo en que los Presupuestos Generales del Estado permitan una mejor articulación de estas medidas. El jefe del Ejecutivo ha descartado que sin PGE no haya dinero europeo pero sí que ha recordado que la verdadera eficacia de las ayudas solo será posible con unas "cuentas de consenso" en las que el principal partido de la oposición "no le haga el juego a la ultraderecha".

Por todo ello, ha insistido en tender la mano para ofrecer "diálogo, unidad y estabilidad" a administraciones públicas y partidos frente a aquellos que promueven la "antipolítica" y que pretenden obtener algún rédito de "la división, el enfrentamiento y la polarización". Son momentos de "máxima lealtad", ha subrayado antes de remachar que "el virus es un enemigo que tiene muchas caras y una de ellas es la antipolítica".

En este sentido, "del marasmo y la desesperanza de la antipolítica, el único beneficiario es la ultraderecha" y, como ejemplo de lo contrario, se ha comprometido a convocar a todos los partidos en la inminente negociación de las cuentas para 2021. "Incluso con el principal partido de la oposición", ha incidido. "No nos vamos a cansar de repetirlo, aunque se autoexcluyan con otras formaciones", ha señalado a la vez que hacía extensiva la oferta de unidad a los agentes sociales, de los que ha destacado la lección de responsabilidad que han dado tras lograr seis acuerdos durante los últimos meses (tres sobre los ERTE, sobre los autónomos, sobre reactivación en general y teletrabajo).

Ante esos mismos empresarios a los que ha alabado su actitud durante la pandemia (no solo en la negociación con los sindicatos y el Ministerio, sino en la utilización de los ERTE para salvar empleos), Sánchez ha querido zanjar la elección que más debate ha levantado desde marzo: "Nunca ha habido disyuntiva entre economía y salud. Si no hay salud no hay economía". Por eso mismo, ahora toca "atajar radicalmente" la pandemia para que la recuperación se edifique sobre la seguridad de todos los españoles.