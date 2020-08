Dos años y tres cumbres: Sánchez 'posa' con el Ibex en momentos de alta tensión

La idea de convocar a los grandes empresarios del Ibex 35 a un acto de inicio de curso político surgió hace un mes. Moncloa pensó que sería bueno inspirarse en el primer gran evento de la era Sánchez e invitar, en el mismo escenario -la Casa de América- a los VIP financieros. El gabinete se puso a trabajar y contactó con la principales compañías: Santander, BBVA, CaixaBank, Iberdrola, Naturgy, Telefónica, ACS... El objetivo es lograr "unidad" de cara a un otoño que se avecina de alta tensión donde la economía aspira a crecer tras el mayor 'shock' desde la Guerra Civil y la clave política pasa por unos Presupuestos nada claros. Pero no es la primera vez que el sanchismo recurre a esta fotografía.

La imagen que va a salir del acto de este lunes no tiene precedentes. La Información ha podido conocer la lista de confirmados. Acudirán: Ana Botín, presidenta del Banco Santander; Carlos Torres, de BBVA; Florentino Pérez, de ACS; Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola; Francisco Reynés, de Naturgy; Antonio Garamendi, de CEOE... Así hasta casi dos docenas de grandes empresarios que dejarán una imagen inédita. Será, por ejemplo, la primera vez que Botín acuda a un acto de un contenido tan político, después de no acudir a la primera convocatoria con motivo de los primeros cien días de Gobierno. O será ocasión para ver a escasos metros de distancia a Galán y Pérez, en plena 'enemistad' manifiesta por el espionaje de Villarejo.

Con el del lunes serán tres los grandes actos de naturaleza política que Sánchez celebre con grandes empresarios desde que llegó a La Moncloa en junio de 2018. Lo recuerda un cargo del Gobierno: "Foto de unidad para momentos convulsos".

Nada más aterrizar en el Gobierno, Sánchez fue reuniéndose de tú a tú con la amplia mayoría de los grandes empresarios. Botín, Galán, Isidre Fainé o José María Álvarez-Pallete fueron pasando por Moncloa para sentar las bases de una conexión que, en general, ha sido fluida. Sánchez y su jefe de gabinete, Iván Redondo, ponían así fin a un periodo, el de Mariano Rajoy, en el que el Ibex se fue alejando de la órbita monclovita y las relaciones se tensaron. Y es que, según reconocen fuentes del Ejecutivo, la relación con los 'stakeholders' es prioritaria para Presidencia. Luego vino, en septiembre de 2018, la cumbre por los 100 días de Gobierno bajo el título "Avanzamos" que contó con la presencia de destacados presidentes y CEOs del mundo de los negocios, así como con conocidos artistas. Idéntico formato al de este lunes.

La siguiente gran cita de Sánchez con grandes empresarios tuvo lugar en enero de 2019. El Gobierno del PSOE presentó ese mes unos Presupuestos pactados con Unidas Podemos que luego naufragaron pero que contenían una importante reforma fiscal. ¿Qué hizo entonces Moncloa? Convocar al Ibex a una cita en el palacio presidencial para explicarles ese proyecto de cuentas públicas y hacerles ver que España es un buen lugar para invertir, con seguridad jurídica e institucional. A esa cita acudieron nombres como José Manuel Entrecanales (Acciona), Antonio Llarden (Enagas), Marcelino Fernández Verdes (ACS), Jesús Nuño de la Rosa (El Corte Inglés) o Antonio Vázquez (IAG), entre otros.

Críticas al Ibex en el libro de Sánchez

Solo unas semanas más tarde, esa relación de confianza de Moncloa con el Ibex se complicaba con motivo del lanzamiento del libro de Pedro Sánchez, 'Manual de Resistencia'. El presidente acusaba en sus páginas a la gran empresa de haber querido acabar con el PSOE y de haber paralizado el país. "Ha habido un poder económico que ha jugado a la división de la izquierda y verdaderamente ha coqueteado con la idea de que el PSOE dejara de ser una opción, pero no porque creyeran que Podemos era una fuerza regeneradora, sino porque sabían que no es una fuerza de Gobierno. Querían pasar de un sistema pluripartidista a un sistema monopartidista. Fueron los principales aliados de Rajoy", todo durante las semanas previas al fatídico comité federal del PSOE que acabó con su primer mandato.

La relación tardó en recomponerse. Luego vino la disolución de las Cortes, las primeras elecciones y la negociación fallida con Pablo Iglesias del pasado verano. En ese momento Sánchez volvió a acercarse a los empresarios. Lo hizo, como presidente del Gobierno en funciones, convocando una serie de reuniones con la llamada "sociedad civil". Entre ellos estuvieron hombres de negocios que animaron a Sánchez a intentar una nueva investidura y conformar un Gobierno moderado. No hubo final feliz: segundas elecciones y coalición con Unidas Podemos en menos de 48 horas.

​De la reunión de Mallorca a la derogación de la reforma laboral

La cita de este lunes se produce en medio de un clima enrarecido con el mundo de la empresa. El diálogo social no está tan engrasado como se esperaba y se avecinan semanas de tensión para intentar cerrar acuerdos sobre el teletrabajo o la ampliación de los ERTE. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, también se dejará ver junto a Sánchez pero, por ejemplo, Moncloa no ha invitado a los autónomos, algo que sí hizo en el acto de 2018. No hay buenas sensaciones de cara a la reunión del viernes en Palma de Mallorca. Y tampoco las hay en los sindicatos ya que, en los últimos días, UGT ha endurecido el nivel de crítica contra el Ejecutivo de coalición.

Hay un hito importante que tampoco pasa desapercibido entre los empresarios. La prometida derogación de la reforma laboral. En el Ibex y en CEOE no tienen dudas en que será una de las próximas batallas a librar y velan armas para ese momento. Recuerdan que PSOE y Unidas Podemos llegaron a pactar con EH Bildu desmontar esta legislación "de manera íntegra" cuando finalicen "las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el Covid".