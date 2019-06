Sánchez e Iglesias, atascados: Podemos insiste en la coalición y el PSOE se niega

Sin acuerdo tras una nueva reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Las posturas están atascadas, según indican fuentes socialistas. El encuentro termina sin acuerdo tras el enroque del líder de Unidas Podemos en un "Gobierno de coalición". Los socialistas, por su parte, siguen planteando una "cooperación".

Las mismas fuentes explican que la reunión ha sido "cordial" y que ha durado en torno a una hora en La Moncloa. Pedro Sánchez ha seguido pidiendo ese "Gobierno de cooperación" en los tres ámbitos de colaboración que ya dio a conocer hace unos días (programática, parlamentaria e institucional).

Como novedad ambos líderes han acordado crear una comisión de seguimiento al posible acuerdo de gobernabilidad entre el PSOE y Unidas Podemos.

Sin embargo, según las mismas fuentes socialistas, Iglesias sigue enrocado y no ha variado su posición, manteniendo su exigencia de un Gobierno de coalición. No ha descartado, incluso, votar en contra de la investidura de Sánchez si no se dan respuesta a sus demandas, según añaden. La intención del Gobierno en cualquier caso es que "con o sin apoyos en el mes de julio habrá investidura".

Desde la formación morada afirmaban antes de la reunión que acudían a esta reunión con el objetivo de pedirle a Sánchez que les aclarara cuál es exactamente su posición actual respecto a la formación de Gobierno, dado que en los últimos días han escuchado "mensajes muy diversos" y "posiciones contradictorias" expresadas por el PSOE.

La reunión de este martes ha sido la cuarta que se produce entre ambos tras las elecciones generales del pasado 28 de abril. La primera tuvo lugar el pasado 7 de mayo en la Moncloa, y en ella ambos dirigentes constataron su voluntad de llegar a un acuerdo estable para la legislatura, aunque Pablo Iglesias siempre ha puesto como condición que sea con una coalición. Ahora Sánchez pone rumbo a Osaka a la cumbre del G-20 y al Consejo extraordinario de Bruselas del domingo para, a partir del lunes, retomar las negociaciones para su investidura.