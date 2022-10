Sánchez defiende que España tiene margen para ligar las pensiones al IPC

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su intervención este sábado en un acto en Soria para insistir al Partido Popular si va a apoyar sus últimas propuestas, como subir las pensiones o el salario de acuerdo a la inflación. En un mitin del PSOE en el paseo del Espolón de la ciudad de Soria, el líder socialista ha vuelto a reivindicar la sostenibilidad del sistema de pensiones, asegurando que en España el gasto destinado a las pensiones es inferior al de otros países vecinos como Portugal o Alemania. El mensaje también parece una nota a Bruselas, ya que justo hace una semana el Ministerio de Hacienda presentó el plan presupuestario a la Comisión.

Pedro Sánchez ha afirmado que España destina 12 puntos del gasto público con relación a su Producto Interior Bruto (PIB) a la financiación del sistema público de pensiones, menos que otros países europeos. En palabras del presidente del Gobierno, Portugal destina 14 puntos y Alemania 16. El problema de España, ha afirmado, no son las pensiones, sino que "quien tiene el problema es la derecha política, mediática y económica, que quiere convertir en mercancía lo que es un derecho".

Al respecto, ha recordado que en noviembre de 2020 se renovó el Pacto de Toledo, con la única oposición de "la ultraderecha", si bien recordó al PP, que sí votó a favor, que en dicho pacto se garantiza la revalorización de las mismas teniendo en cuenta el coste de la vida. Pues bien, ha añadido el presidente del Gobierno, "hoy el PP no deja claro" su apoyo a esa revalorización. "No habla claro, es ambigüo", ha afeado Sánchez, para reivindicar la labor de su Gobierno que, no solo garantiza la reducción del déficit, sino que "llena la hucha con 3.000 millones de euros", gracias a la creación de empleo que demuestra que "se puede competir en Europa con calidad en el empleo".

Sánchez defiende que su propósito es lograr un país de ciudadanos que se "hipotequen si quieren comprar un piso o un coche, pero nunca hipotecarse por mandar a sus hijos a la universidad o para hacer frente a un tratamiento de cáncer", según el líder socialista, eso es el "estado de bienestar". ·con nuestros impuestos nosotros recibimos mucho más de lo que damos al estado de bienestar, lo que recibimos es una educación pública gratuita y de calidad y, por tanto, igualdad de oportunidades".

Con relación a estas palabras, el presidente del Gobierno ha diferenciado entre "justicia social y justicia fiscal". Sánchez ha reiterado en su discurso que la justicia fiscal "significa que hay que echar una mano a la clase media y trabajadora cuando vienen mal dadas". Y así, asegura que es lo que "está haciendo este Gobierno al rebajar el IVA de la luz o el IVA del gas", gracias a un esfuerzo de la Administración General del Estado, por ello, Sánchez insiste en "decir a las grandes energéticas, grandes entidades financieras y grandes fortunas que tienen que arrimar el hombro en estas circunstancias".

El líder del partido socialista cifra en más de 3.000 millones de euros la recaudación por este nuevo tributo, y alegó que España destina 2.100 millones de euros a las becas para la formación de los jóvenes y hasta 1.200 millones para la Formación Profesional, por ello defiende que "las políticas públicas se tiene que financiar con ingresos públicos, y esos son los impuestos de todos y todas y singularmente de aquellos que más tienen.

Insta al PP a que mire a Reino Unido

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE ha instado al PP a que mire hacia Reino Unido y vea las "consecuencias de sus políticas" de bajada de impuestos. En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo ha aprobado diez paquetes de respuesta a la crisis desde el mes de junio y ha abogado por sacar lecciones de "estos años duros" en los que pedían más apoyo del Estado del Bienestar durante la pandemia, ahora "claman por bajadas indiscriminadas de impuestos".

"Vamos a defender el Estado del Bienestar porque es lo que cohesiona social y territorialmente una nación", ha remarcado Sánchez, para responder a los que "desde la derecha" dicen que "el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos" que valoren lo que cuesta, por ejemplo, un transplante de corazón con una "sanidad pública, universal y gratuita" como es el caso de España, que se sitúa en los 90.000 euros, frente al millón y medio de dólares que hay que pagar en Estados Unidos.