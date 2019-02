Moncloa no quiere saber nada del libro de Pedro Sánchez: es un proyecto personal

"Es un proyecto personal". Así define Moncloa el anuncio de la editorial Planeta de la inminente publicación del libro de Pedro Sánchez. Será la primera obra que firme un presidente del Gobierno en activo, ya que sus predecesores publicaron sus respectivos volúmenes tras haber abandonado sus responsabilidades políticas. La actitud de Presidencia es la misma que la que adoptó Carmen Calvo cuando, en un curioso giro dialéctico, llegó a decir que la opinión de Sánchez respecto al delito de rebelión contra los líderes del 'procés' había cambiado desde la oposición al Gobierno.

Fuentes de Moncloa aseguran que fue Pedro Sánchez quien, como líder del PSOE, firmó un contrato con Planeta para publicar este título que saldrá el día 19 a la venta. "Lo lleva él personalmente y lo hizo cuando era secretario general del PSOE", aclaran las mismas fuentes. El Gobierno se desvincula así de un proyecto 'personalísimo' y que no quieren vincular con las actuales funciones de Sánchez como jefe del Ejecutivo. Balones fuera.

Un portavoz oficial de Presidencia del Gobierno aclaró este martes que, a pesar de que Planeta haya 'vendido' el libro como el primero que publica un presidente del Gobierno en ejercicio, la obra fue escrita, en su mayor parte, antes de que Sánchez llegara a La Moncloa tras la moción de censura del verano. Después solo se han redactado algunas actualizaciones y matizaciones. Sin más comentarios.

Los precedentes: a 200.000 euros por libro

Planeta no ofrece cifras sobre cuánto cobrará Sánchez por este libro. En la declaración de bienes del presidente publicada en la web de transparencia del PSOE tampoco figura ingreso alguno proveniente de derechos literarios, lo que invita a pensar que la editorial no pagó ningún adelanto al hoy jefe del Ejecutivo. Sin embargo, los antecesores en el cargo, salvo Mariano Rajoy que no ha publicado nada (todavía), sí que cobraron importantes sumas de dinero por obras autobiográficas.

José María Aznar es el presidente que mayor producción literaria ha tenido desde que abandonó el poder: hasta siete obras. Según publicó el diario ABC, el exdirigente del PP que ahora ha recuperado Pablo Casado firmó un contrato con la misma editorial por un total de 1.220.000 euros para sus seis primeros proyectos. Son unos 200.000 euros por cada uno.

José Luis Rodríguez Zapatero también firmó un suculento contrato con Planeta tras haber abandonado el Gobierno. Su obra, 'El compromiso del poder' dio a conocer, por ejemplo, la carta "estrictamente confidencial" que Jean-Claude Trichet envió a La Moncloa y en la que el BCE instaba al Gobierno español a tomar más medidas para devolver "la credibilidad de la firma soberana a los mercados". ABC también fijaba ese contrato en 300.000 euros por dos volúmenes, aunque el segundo aún no ha visto la luz. Felipe González tiene, asimismo, su propio proyecto literario, también con Planeta. Se llamó 'En busca de respuestas'.

Los presidentes del Gobierno no han sido los únicos escritores. Algunos ministros también han tenido sus propios proyectos con el mundo de las letras. Algunos de ellos, como Luis de Guindos o José Manuel García-Margallo, han publicado libros mientras se encontraban en el cargo. José Bono, por su parte, reconoció haber cobrado "algo más de 800.000 euros" por sus memorias (dijo estar "encantado" con esa cantidad). También publicaron Pedro Solbes o Alfonso Guerra. Nada se sabe, por último, del libro que tiene escrito el exministro José Manuel Soria y en el que ajusta algunas cuentas con antiguos compañeros del Gobierno. Ni tampoco del de Cristóbal Montoro que ya está preparando sobre su legado económico.