Sánchez aleja los relevos de ministros y da veinte días de vacaciones al Gobierno

El Consejo de Ministros se prepara para tomar vacaciones sin cambios a la vista. La digestión de los indultos ha llevado al presidente a alejar de su agenda inmediata la crisis de Gobierno que, según confirman varias fuentes gubernamentales, no es inminente. En septiembre ya se verá. El Ejecutivo, por tanto, enfila sus últimas semanas de trabajo con la vista puesta en varias normas de izquierdas que se van a ir aprobando a lo largo de esta semanas y en una completa agenda fuera de España que encabezará el presidente.

Están siendo semanas de alta intensidad en el Gobierno. Sánchez va a dedicar el mes de julio a cuatro prioridades. En primer lugar, avanzar en las leyes progresistas que tiene en cartera el Consejo de Ministros. Este martes, por ejemplo, se aprobarán en segunda vuelta la de Memoria Democrática y la del 'sí es sí'. Carmen Calvo e Irene Montero serán mañana las protagonistas tras el 'affaire' que tuvieron con la Ley Trans y LGTBi. En segundo lugar, el Gobierno plantea ir preparando con garantías la mesa de negoción con Cataluña a través de contactos directos entre ministros y consejeros. Los Presupuestos también están en la agenda del Ejecutivo y los ministerios ya preparan sus fichas. Y, por último, Sánchez impulsará su agenda internacional con viajes a los países bálticos y a Estados Unidos. Se verá con inversores de Wall Street y de Silicon Valley, pero no con Joe Biden.

Los indultos, por tanto, han abierto paso a una legislatura que ya se está jugando en otro tipo de códigos. Y eso también ha alejado la crisis de Gobierno que Sánchez está cuadrando en su cabeza. Dicen sus colaboradores más cercanos que él ya tiene definido el Consejo de Ministros con el que pretende completar la legislatura y que únicamente faltaría el momento, que no es ahora, afirman. Él mismo ha reconocido que la remodelación no se encuentra entre sus prioridades. La opción que cobra más fuerza, por tanto, es que los cambios se retrasen a septiembre o, incluso, octubre. Incluso cabría la posibilidad de que Sánchez hiciera coincidir los relevos en el Gobierno con los cambios que prepara también en la Ejecutiva del PSOE. Los socialistas celebrarán su 40 Congreso federal del 15 al 17 de octubre y es ahí donde se conocerá el diseño de la nueva dirección del partido. Dos nombres suenan con fuerza para entrar en la nueva cúpula: María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Francisco Salazar, adjunto al director de gabinete de la Presidencia del Gobierno.

En el Ejecutivo no paran de circular quinielas sobre quién puede entrar y salir del Gobierno en esa crisis que Sánchez tiene en mente y que en Moncloa dejan claro no va a ser a corto plazo. La mayoría de comentarios coinciden en que Arancha González Laya podría ser sustituida por José Manuel Albares, actual embajador en París y 'sherpa' de la máxima confianza de Sánchez, en el Ministerio de Exteriores. Y en el área económica también se espera algún cambio. En los últimos días ha cobrado fuerza la posible salida de Reyes Maroto, titular de Industria, que podría encabezar el PSOE de Madrid. El nombre de Nadia Calviño también es citado por algunas fuentes, aunque otras descartan su salida salvo que sea para pasar a formar parte de un organismo internacional, algo que no se encuentra contemplado en este momento.

Respecto a José Luis Escrivá también hay diferentes visiones. Hay quien afirma que el patinazo que tuvo la semana pasada con las pensiones del 'baby boom' podría ser su puntilla. Fuentes de alto nivel del Gobierno, en cambio, descartan su salida. El presidente, de hecho, se mojó el viernes y pidió paciencia para que el ministro y los agentes sociales puedan seguir trabajando en la segunda parte de la reforma, la más complicada. En Moncloa dan por seguro de que el titular de Seguridad Social completará, al menos, esta negociación que no se espera que se cierre antes de final de año.

Respecto a una posible reducción de los 23 ministerios actuales, fuentes gubernamentales ponen en duda que Sánchez esté pensando en esta posibilidad. Advierten, además, que disminuir el número de componentes del Consejo de Ministros obligaría a revisar todo el acuerdo de coalición firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el 30 de diciembre de 2019. El reparto, por tanto, quedó definido en ese documento: dieciocho ministerios para el PSOE y cinco para Unidas Podemos.

El Gobierno, por tanto, cerrará el curso político el 3 de agosto, en un último Consejo de Ministros en Moncloa. A partir de ese día el presidente ha dado a sus ministros vacaciones. Con excepciones, claro, porque habrá "guardias" y los diferentes departamentos se turnarán para permanecer en Madrid. Agosto en un mes en el que todos los años surgen "huecos" que "hay que cubrir". En los próximos días se irán definiendo los papeles que jugarán durante esas semanas los diferentes ministros. Volverán a un nuevo Consejo en Moncloa, el primero del próximo curso político, el 24 de agosto.

Pedro Sánchez también prevé alejarse unos días de la capital y estudia ubicaciones para estar junto a su familia. En este momento no hay nada cerrado. Hace un año, en 2020, el presidente eligió compaginar dos destinos: la residencia de La Mareta, en Lanzarote, y el Palacio de las Marismillas, en Doñana. Este año se espera una planificación parecida. Septiembre será el mes de los Presupuestos Generales de 2022.