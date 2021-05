Sánchez se prepara para "resistir" en Moncloa ante una ofensiva de PP e Ibex

Pedro Sánchez ha hablado claro en Cumbre Social de Oporto: "Estamos viendo sectores que son ganadores de esta transformación digital y que están expulsando mano de obra [despidiendo] mientras ganan salarios de seis cifras y aumentan los beneficios y bonus. No creo que esto sea aceptable". Ha sido una declaración inédita. Un presidente del Gobierno arremetiendo contra los sueldos y pluses de presidentes o consejeros delegados de grandes empresas. Pero no ha sido casual. Detrás de estas palabras, que ya pronunció Nadia Calviño hace unos días, se encuentra una estrategia de "resistencia". En Moncloa ya hablan de un "todos contra Sánchez" aprovechando el momento de debilidad política del líder de los socialistas tras la contundente victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas del pasado martes.

Las alarmas están encendidas en el gabinete sanchista. El momento es delicado, de debilidad. Son perfectamente conscientes de ello tanto en Moncloa como en Ferraz. Por eso se está protegiendo al líder y por eso se ha evitado que se pronuncie sobre los comicios en la cumbre europea celebrada en la desembocadura del Duero. Es una norma no escrita hacerlo pero Moncloa prefirió omitir la rueda de prensa. Mariano Rajoy, en su día, sí tuvo que responder en pleno caso Gürtel. Las sensaciones internas, así lo explican fuentes gubernamentales, son extrañas. Hay incertidumbre y las aguas revueltas están provocando intensos movimientos en el buque sanchista. Es normal tras una mal resultado electoral que ocurran estos, admiten sin ocultar cierta preocupación.

¿Cuáles son los frentes que, siempre según el Gobierno, azuzan el viento en contra? Dos, esencialmente. En primer lugar, desde la oposición que lidera el PP, un partido crecido en este momento y surfeando la cresta de la ola tras la victoria de Ayuso. Se avecinan varias encuestas que no van a arrojar buenos datos para el PSOE. Este mismo sábado, por ejemplo, se publicaba una en La Sexta, que daba la victoria a Pablo Casado en unas hipotéticas generales. Hipotéticas porque Sánchez no tiene intención de anticipar los comicios. "Hay Gobierno de coalición hasta 2023", proclaman desde Moncloa. Habrá más sondeos en los próximos días que ofrezcan una imagen similar, a la baja. En el PSOE hablan, por su parte, de "azúcar" y se remiten al resultado de las catalanas de febrero. "¿Extrapolamos las elecciones del 14-F?", preguntan.

El segundo frente que está girando en contra del sanchismo es lo que se conoce en entornos gubernamentales como "el sistema". No todo pero sí un grupo de élites que han puesto el punto de mira en Sánchez por diferentes motivos. Una parte de los llamados "poderes fácticos", en definitiva. Tanto el Gobierno como ese "sistema" ven sombras ante unos meses inciertos.

"Hay Gobierno de coalición hasta 2023", proclaman desde Moncloa

En Moncloa proclaman que esta situación de desgaste que ven venir no es nueva. Ya la han vivido y ya la ha sufrido especialmente Sánchez desde que fue defenestrado de la Secretaría General del PSOE. Luego arreció una campaña feroz conta él enmarcada en unas primarias que ganó sin ayudas del aparato. Es el mismo marco, es que inspiró el título de su libro biográfico 'Manual de Resistencia'. Las primarias en Andalucía, con Susana Díaz intentando retener la secretaría general y Ferraz impulsando al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, se van a desarrollar en este contexto.

Moncloa quiere centrarse en dos objetivos para intentar superar este mar revuelto. La vacunación y los fondos europeos. Lo verbalizó el propio Sánchez este viernes también desde Oporto: "España está mirando únicamente a lo importante, la salida de la emergencia sanitaria y el impulso a la recuperación económica y la creación de empleo". Es la hoja de ruta a seguir aunque, como decimos, en su equipo admiten que se van a encontrar con piedras en el camino. También hay quien demanda un giro a la izquierda y un impulso a la agenda progresista. Se está estudiando. De momento este martes el Consejo de Ministros dará luz verde a la esperada ley de riders.

El PSOE, además, no sólo acumula en los últimos días la derrota en los comicios madrileños. El Plan de Reconstrucción, que fue ocultado hasta la cita con las urnas, contiene varias medidas polémicas que no han ayudado a recuperar la iniciativa: es el caso de la implantación de los peajes o del impuesto a los billetes de avión. Las reformas laboral, fiscal y de pensiones aún no están cerradas y se antojan como auténticas piedras de toque para el Ejecutivo de coalición. Unidas Podemos no va a dar tregua.

Ambiente eufórico en el PP

En el PP, por su parte, las aguas bajan tranquilas y apacibles. Especialmente desde la noche del martes. Es su "moméntum". El partido, además, se encuentra pacificado, según indican fuentes internas, tras la renovación del liderazgo en la Comunidad Valenciana y en provincias como Sevilla, Valladolid, Zaragoza. En Génova hablan de unidad total a nivel local, provincial y regional, y de haber superado los posibles focos de conflicto internos. Están empezando a lanzar el mensaje de "rumbo a La Moncloa".