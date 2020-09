El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles al líder de PP, Pablo Casado, de inventar "amenazas ficticias" sobre la Corona y pretender erigirse "en defensor de la Casa Real", al tiempo que le ha reclamado dejar de recurrir al insulto y pactar la renovación de las instituciones.

En su primera mención a la polémica generada por la ausencia del rey en el acto de los nuevos jueces en Barcelona, Sánchez ha arremetido contra Casado sin hacer ningún reproche a los ministros Pablo Iglesias y Alberto Garzón por sus críticas al monarca de vulnerar su neutralidad y "maniobrar" contra el Gobierno al llamar al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

La controversia generada en torno a la monarquía ha acaparado toda la atención de la sesión de control en el Congreso, en la que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha desatado la bronca en el hemiciclo al acusar al rey de ser "el diputado 53 de Vox". El cara a cara entre Sánchez y Casado ha abierto la discusión, en la que el jefe de la oposición le ha reconvenido por "tolerar los ataques" al rey de Iglesias y Garzón.

"Si quieren cambiar el régimen presenten una reforma constitucional en lugar de seguir subvirtiendo la legalidad cobardemente por la puerta de atrás", le ha dicho Casado, quien ha vuelto a exigir a Sánchez romper su alianza con Unidas Podemos. Sánchez le ha replicado: "Usted se inventa amenazas ficticias. Viene aquí y se erige en el defensor de la Corona, en el defensor de la Casa Real. Vaya usted con cuidado, porque antes ustedes se erigieron en los supuestos defensores de la unidad de España frente al independentismo catalán y ya ve cómo acabamos".

Iglesias ha hecho ver a Casado que está "quitando años de vida a la Monarquía" al identificarla con la derecha y ha considerado "antidemocrático y anticonstitucional" su afirmación de que Felipe VI fue votado y él y Garzón, no. "Cuando ustedes utilizan a la monarquía parlamentaria para escudarse y tratar de politizar el poder judicial le están haciendo muchísimo daño", ha advertido el vicepresidente segundo, quien, con ironía, ha pedido al líder del PP no hacer "el trabajo de los republicanos".

El momento más tenso de la sesión de control lo ha protagonizado Rufián tras asegurar que Vox cuenta "en total 53 diputados, porque tiene uno en la Zarzuela". "He aquí lo dramático. A Felipe VI lo votó un español: Francisco Franco", ha rematado el diputado de ERC tras mostrar una foto del entonces príncipe saludando al dictador cuando era niño.

Estas palabras han suscitado una fuerte bronca en la bancada de PP, Vox y Ciudadanos. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha reclamado "contención" y "educación" al hemiciclo y ha defendido la libertad de expresión, sin observar que haya habido insultos.

También el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha considerado "respetables" los ataques de Iglesias y Garzón al rey, que ha dicho no compartir. "No busque una confrontación del Gobierno con la monarquía porque no la va a encontrar", ha instado Campo a la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.

Respecto a la ausencia del rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces, Campo ha negado cualquier veto al rey en Cataluña y ha asegurado que su ausencia fue fruto de "una decisión colegiada entre la Moncloa y la Zarzuela" en favor de "la mejor convivencia de los ciudadanos". La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha censurado a Lesmes por revelar la llamada "privada" con el rey en la que le dijo que le "hubiera gustado" estar en Barcelona.

"Hay un pacto entre todos de que las llamadas privadas del rey no se explican, y cuando el señor Lesmes habla de esa llamada privada y lo cuenta públicamente, lo hace con una finalidad clarísima, que es criticar y poner en cuestión al Gobierno", ha reprochado Robles en declaraciones en Antena 3. La titular de Defensa se ha sumado a las voces del Gobierno que rechazan que el rey haya roto su neutralidad, mientras que Garzón ha animado a "normalizar" las diferencias sobre el monarca dentro del Gobierno.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confiado en que los ministros de Unidas Podemos que han acusado al rey de incumplir la Constitución "tengan una llamada de atención" por parte del Ejecutivo al "no ser tolerables" sus comentarios.