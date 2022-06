Sánchez ordena a sus ministros cambiar de discurso y centrarse en la economía

"El PP quiere hablar de economía, pues vamos a hablar de economía". Moncloa está durante estos días ejecutando un giro en su estrategia. Un golpe de timón para recuperar la iniciativa política perdida a punto de comenzar la campaña en Andalucía y para intentar frenar el avance del renovado partido de Alberto Núñez Feijóo. La orden es la de, a partir de ahora, intentar huir de los debates estériles como Pegasus o la polémica sobre la presencia o no de Unidas Podemos en la Cumbre de la OTAN y centrar las declaraciones y valoraciones de los altos cargos en el terreno económico, que es donde creen que se van a jugar los próximos meses. No va a ser fácil, la situación es de "alta incertidumbre", admite la Vicepresidencia económica que dirige Nadia Calviño.

El momento es de gran volatilidad. La inflación está rompiendo toda la estrategia del Gobierno. Afirman en el entorno de Calviño que se trata de un problema europeo y que España, con el 8,7% en mayo, no es de los países peor parados. Por comparar: Alemania, 8,7%; Países Bajos, 10,2%; o Bélgica, 9,9%. El consuelo que esgrimen en Economía es que "de los 19 países de la Eurozona, hay 11 con una tasa de inflación superior a la española".

Los próximos meses no van a ser sencillos. Se espera un verano con repuntes de los precios y un final de año de alta tensión, tal y como se contó en estas páginas. Y una novedad: en el Gobierno se preparan para un nuevo incremento de los precios del petróleo. "El cese de importaciones energéticas de Rusia previsiblemente tendrá un impacto negativo adicional sobre las economías europeas y los precios de los carburantes". Es decir, tanto la gasolina como el gasóleo podrían superar en las próximas semanas los dos euros y hacerlo con creces. Economía añade que ese impacto será “más limitado” en España “dada la menor dependencia de las importaciones rusas”. El Banco de España cuantificaba este martes que un embargo total del gas y el petróleo de Putin sumarían un punto más a la inflación. No es el caso; de momento la decisión adoptada en Bruselas afecta al petróleo que lleva por tubo, no por barco.

El Gobierno espera que la gasolina y el gasóleo superen en próximas semanas los dos euros

Expuesto el contexto y el escenario a corto y medio plazo, el Gobierno ha decidido aplicar la citada estrategia de hablar de economía esencialmente. Economía, economía y economía. Y destacar de la respuesta que se han ofrecido a las dos crisis de esta legislatura: la pandemia y la guerra en Ucrania. Ya hay elaborados argumentarios, explican fuentes de Moncloa, y vendrán más. El objetivo principal: "Poner en valor la respuesta que está dando el Gobierno a los problemas de las familias más necesitadas". Y comparar, de paso, la actual gestión con la que hizo el PP en la crisis de la pasada década. "Nuestra gestión contra su gestión", afirman.

Este giro de discurso, a las puertas del inicio de la campaña en Andalucía, se está ya poniendo en práctica. Lo hizo el propio Sánchez, desde Bruselas, al finalizar el Consejo Europeo extraordinario que ha aprobado el embargo parcial al petróleo ruso. Y lo hizo también la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, al acabar el Consejo de Ministros. "Somos un Gobierno con un claro compromiso social", aseguró. "Mandamos un mensaje de tranquilidad: trabajamos para proteger a los españoles", añadió en referencia al nuevo escudo social que ya se está negociando en la coalición. "Este Gobierno ha demostrado que gestiona las crisis con solvencia", concluyó.

Se deja a un lado, así, la corrupción ("mangantes"), que ha sido la protagonista en los últimos discurso del presidente, algunos ministros y los primeros espadas del PSOE, para dar paso a una etapa más constructiva, donde el Gobierno asume que la economía, lo que algunos en Moncloa llaman "las cosas del comer", son las que importan a los españoles.

Los argumentarios que ha elaborado el Gobierno para los ministros se refieren a la 'venta' de medidas como las incluidas en el paquete antiinflación aprobado en marzo. El descuento de 20 céntimos a los carburantes, la ampliación del bono social y térmico o el incremento del Ingreso Mínimo Vital. El objetivo es "dar una respuesta justa a los españoles" ante esta crisis a la que no se le ve fin. Se trata, en definitiva, de "proclamar los éxitos", asumiendo que existe un problema a la hora de comunicar los avances.

En el área de Unidas Podemos en el Gobierno están a favor de este giro en los argumentarios y el discurso. Consideran esencial percutir con los éxitos del Gobierno de coalición. Pero también reclaman ser ambiciosos a la hora de prorrogar el escudo social para hacer frente al incremento de los precios. Las negociaciones ya están en marcha y el Ministerio de Derechos Sociales ya ha reclamado incrementar las pensiones más bajas con el IPC en julio, fondos para rebajar el abono transporte y una nueva reforma del bono social.