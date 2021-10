Sánchez pide al PP que haga un esfuerzo para desbloquear también el CGPJ. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido al PP que haya llegado a un acuerdo con el PSOE para renovar cuatro órganos constitucionales pero le ha pedido que haga un "esfuerzo" para desbloquear también el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para "cumplir con la legalidad". El PSOE y el PP han abierto la puerta a pactar la renovación de la cúpula del Poder Judicial después de que hayan cerrado este jueves un acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.

En una entrevista en La Sexta, Sánchez ha agradecido al PP que haya pactado la renovación de cuatro órganos pero cree que "no tiene sentido" que no se haga lo mismo con el CGPJ "porque estamos hablando de cumplir con la legalidad". "No puede ser que el PP considere que la Constitución se aplica conforme le vaya bien a él o no. Si han permitido el desbloqueo de forma tan rápida (de cuatro órganos) hagan un esfuerzo (con el CGPJ) porque los jueces lo merecen", ha añadido.

El presidente, que ha destacado la importancia de tener "instituciones sólidas", ha lamentado "la sinrazón del bloqueo" del órgano de gobierno de los jueces, y ha reclamado al PP que no haga uso de una "legalidad ventajista" al no renovarlo. Preguntado si cree que la renovación de este órgano está cerca, ha respondido que le gustaría pensar que sí porque los jueces "se merecen un órgano de gobierno renovado y plenamente capacitado para desplegar todas sus competencias".

Sobre la posibilidad de cambiar el sistema de elección de los integrantes del CGPJ, en atención a la demanda del PP para que los jueces elijan a los jueces, ha dicho que esto ya ocurre porque el Parlamento vota integrantes que son propuestos por "asociaciones de jueces o un determinado número de jueces que avala a candidatura de sus colegas", un sistema "que ha funcionado en estos años". Además, ha advertido al PP de que no tiene mayoría parlamentaria para conseguir un cambio en la forma de elección y en política "es importante saber ganar y perder".