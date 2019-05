Sánchez pide otro castigo en las urnas a PP y Cs por vincularse a la "ultraderecha"

Pedro Sánchez quiere que PP y Ciudadanos sean doblemente castigados el 26 de mayo por su vinculación con Vox. Según el presidente del Gobierno en funciones, que ha asegurado que le importa "un bledo" el futuro de Albert Rivera y Pablo Casado, ambas formaciones aún no han entendido que la ciudadanía no quiere que pacten con la "ultraderecha". Por esa razón ha llamado a demostrarles en las elecciones autonómicas, municipales y europeas que "por ahí no".

En un mitin ante unas 2.000 personas en el Palacio de Congresos de Zaragoza con el que ha iniciado su agenda de campaña, Sánchez ha señalado que PP y Ciudadanos "siguen empeñados" en entenderse si suman y en "encaramarse en las instituciones con el apoyo de la ultraderecha" pese a que la ciudadanía ya les ha dicho el 28 de abril que ese no es el camino.

"Como no han entendido nada, os propongo que se lo digamos dos veces", ha reclamado, mientras desde el público que le escuchaba comenzaban a oírse voces coreando "¡Con Rivera no!". Sánchez ha negado que PP o Ciudadanos se hayan centrado tras los resultados del 28 de abril. Según él, "están centrados en sí mismos", en el futuro de sus líderes. Y eso, a los socialistas les "importa un bledo", porque lo que les preocupa es el bienestar de los ciudadanos en todos los territorios de España.

Sánchez ha mostrado su confianza en que la mayoría de los españoles vuelva a escoger "futuro" cuando vote el 26 de mayo porque, ha dicho, a los españoles les caracteriza la "coherencia", una virtud que ha apreciado muy aragonesa.

Se ha mostrado orgulloso de la campaña que el PSOE desplegó para las generales porque demostró que con un "discurso ilusionante" y "optimista" se puede ganar a la derecha y a la ultraderecha.

Recuerdo a Rubalcaba

Este mitin en Zaragoza para arropar a los candidatos a la alcaldía, Pilar Alegría, y a la presidencia de la comunidad, Javier Lambán, estaba previsto para el sábado, pero tuvo que posponerse por el fallecimiento Alfredo Pérez Rubalcaba, cuya figura ha vuelto a loar este lunes Sánchez.

"Si pudiéramos hacer el ejercicio de escoger lo mejor de los mejores políticos nos saldría Alfredo", ha dicho entre aplausos del auditorio. Para Sánchez, Rubalcaba encarnó el compromiso con las libertades y la seguridad, con la justicia social y la igualdad de oportunidades, con la causa socialista y demostró una "lealtad inquebrantable con su patria".

Sánchez estuvo teloneado en este mitin por Pilar Alegría y por Javier Lambán, que si bien señaló que la victoria del PSOE en las generales se debe al conjunto del partido, reconoció, porque es "justo" hacerlo, que el "artífice" principal de ese resultado es el "compañero" Pedro Sánchez, un gesto que el líder socialista agradeció en particular.