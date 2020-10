Sánchez lanza la reforma de pensiones e impuestos en el plan económico estrella

El Plan de reformas estrella del Gobierno, que Pedro Sánchez va a dar a conocer este miércoles en Moncloa ante los grandes del Ibex, contendrá diez grandes ejes de trabajo a los que las empresas y la economía en general deberán adaptarse si quieren aspirar a los 140.000 millones de los fondos europeos. Digitalización, transición energética, agenda rural, modernización industrial, educación, cultura... Se trata de un ambicioso proyecto que impregnará los Presupuestos que se están ultimando y que aspira a movilizar entre 20.000 y 25.000 millones cada año. En el documento, que servirá de 'vademécum económico' al Gobierno para abordar la recuperación, habrá una mención especial a la reforma, "modernización" se llamará, de las pensiones y del sistema fiscal.

El "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española" contendrá los siguientes diez puntos, según ha podido saber La Información. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y mundo agrícola; infraestructuras; transición energética; modernización de la administración; modernización y digitalización del tejido industrial (aquí habrá una mención al turismo); ciencia e innovación (se incluirá un capítulo relacionado con la salud); educación; economía de los cuidados y políticas de empleo; industria cultural y deportiva; y modernización del sistema fiscal y de pensiones.

El punto 10 será especialmente importante. En cuanto a la reforma del sistema de pensiones el objetivo del Plan de reformas del Gobierno es abordar, de forma definitiva, cambios en la Seguridad Social para garantizar su sostenibilidad a largo plazo en línea con las recomendaciones que va a alumbrar el Pacto de Toledo de forma inminente. Una de las propuestas camina en la línea de, además de desarrollar el sistema público, avanzar en la previsión social en las empresas con sistemas de pensiones complementarias acordados entre empresarios y trabajadores. Esta sugerencia ya ha sido elevada en varias ocasiones por el ministro del ramo, José Luis Escrivá, que ha apostado por trasladar los actuales beneficios fiscales de los planes individuales, que están en revisión, a los colectivos.

La reforma del sistema fiscal también estará incluida en ese punto 10 del Plan de reformas. El Gobierno de coalición propondrá un aumento de la progresividad y eficacia de los impuestos directos, un proyecto en el que se incluirán cambios en Sociedades, un alza del IRPF a las rentas más altas, una revisión de Patrimonio y la posibilidad de reformar la tributación de rentas del capital, medidas todas ellas ya contempladas en la antigua 'Agenda del cambio' que presentó Nadia Calviño a los pocos meses de llegar a Economía.

Algunas de estas medidas estarán incluidas en los Presupuestos del próximo año que María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, están ultimando. Los asuntos impositivos están prácticamente listos a la espera del visto bueno final de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, vicepresidente segundo. Se espera una presentación del documento que servirá como base para negociar con el resto del arco parlamentario para los próximos días. Fuentes del Gobierno admiten que algunos proyectos del plan de reformas, especialmente en materia fiscal, han quedado congelados hasta que la economía inicie la fase de recuperación y retome la senda del crecimiento.

El "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española" es también definido en el seno del Ejecutivo como un instrumento para "espolear" a las empresas a presentar proyectos candidatos al Next Generation, el fondo de de 140.000 millones. Para agilizar las ayudas Moncloa está ultimando la creación de la "Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación", un departamento ubicado en el complejo presidencial, que dirigirá Iván Redondo y que será el nexo a medio camino entre la administración y la empresa privada para canalizar las ayudas comunitarias. El Ministerio de Economía, por su parte, ha contratado a la consultora EY para que se encargue de la "plasmación formal" del "primer borrador" del plan de reformas que enviará a la Comisión antes del 15 de octubre.

El Gobierno trabaja con un calendario que se inicia ese día 15, que es cuando Economía tiene que enviar a Bruselas el plan presupuestario para el próximo año. De forma complementaria, a partir de ese día se inicia el periodo para que la Comisión reciba los proyectos candidatos a los 140.000 millones. En ese 'timing', que abarca hasta el mes de febrero, el Ejecutivo deberá concretar a la UE cómo pretende ejecutar esas ayudas para que puedan desbloquearse.

Un Zoom (videoconferencia) desde Moncloa

El "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española" va a ser presentado este mismo miércoles por Sánchez a las 11 de la mañana en una acto solemne en Moncloa y novedoso. El gabinete presidencial ha organizado una videoconferencia por Zoom en la que el protagonista será el jefe del Ejecutivo y a la que se conectarán todos los miembros del Ejecutivo, la patronal y los sindicatos, así como los embajadores de los 27 países miembros de la Unión Europea y numerosos representantes de la sociedad civil, entre ellos, los responsables de medios de comunicación". También estarán los citados empresarios del Ibex 35.

Por la tarde, a las 18:00, los cuatro vicepresidentes, Carmen Calvo, vicepresidenta primera y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030; Nadia Calviño, vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; y Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, continuarán la presentación del Plan, con la exposición de sus principales pilares.

Decreto para agilizar las ayudas y Von der Leyen

Sánchez anunció este sábado que a la próxima Conferencia de Presidentes Autonómicos para tratar el fondo de recuperación del 26 de octubre acudirá de forma excepcional, por primera vez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen. También estará el representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero.

El presidente también dio a conocer que el consejo de ministros va a aprobar un nuevo Real Decreto Ley por el que se compromete a limpiar de burocracia la Administración General del Estado y despejar así el camino a la inclusión de los mecanismos de ayuda europeos. En él, se eliminarán "las barreras" y "cuellos de botella legales" para comunidades autónomas y ayuntamientos de cara a "facilitar" la gestión, aunque estas administraciones también tendrán que hacer su parte en el proceso, ha puntualizado.

Sobre los Presupuestos en ciernes Sánchez reconoció que "están llamados a determinar el rumbo económico y social de todos, de todo el país para los próximos años" y que "van a ser el vehículo que permita canalizar las ayudas procedentes de la Unión Europea". "Y entiéndanme bien, no quiero decir con esto, que si no hay presupuestos no vamos a poder vehicular esos fondos. Pero lo que sí es evidente es que no vamos a poder vehicularlos de la misma manera, ni absorberlos de la misma manera que con unos Presupuestos que estén acordes a la realidad y a la coyuntura económica y social de nuestro país", concluyo. La maquinaria se mueve.