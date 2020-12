Sánchez plantea endurecer las medidas en Navidad si los casos siguen subiendo

Pedro Sánchez no descarta endurecer las restricciones durante la próxima Navidad si los casos siguen subiendo y la incidencia acumulada continúa incrementándose. El presidente del Gobierno se ha manifestado en estos términos por primera vez en el pleno del Congreso donde ha dado explicaciones sobre el segundo estado de alarma nacional que durará seis meses, hasta el próximo 9 de mayo. El Ejecutivo, de esta forma, se plantea proponer a las comunidades autónomas nuevas medidas con el objetivo de evitar una tercera ola, si es que la segunda no se ha ido aún.

Las medidas de control, de momento, se mantienen pero Sánchez ha puesto sobre la mesa la posibilidad de dar una vuelta de tuerca a las mismas como están haciendo los diferentes gobierno europeos. España, en este sentido, es de los ejecutivos más laxos del continente pero la situación podría cambiar si la evolución de las cifras no es buena. "Si hay que endurecer el plan de Navidad, no les quepa duda de que el Gobierno propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer ese plan de Navidad", ha proclamado el presidente.

"De nosotros depende no abrir la puerta a la tercera ola en Navidad", ha añadido, apelando a la responsabilidad de los españoles. También ha alertado de que "en estos últimos días, estamos viendo un preocupante incremento del número de contagios" y eso ha llevado al Gobierno a encender las alarmas.

Vamos a salir adelante.



Pero de nosotros depende no abrir la puerta a la 3ª ola en Navidad.



⚠️ En estos últimos días, estamos viendo un PREOCUPANTE incremento del número de contagios.



NO podemos tirar todo por la borda.



Los datos de este martes no han sido buenos. El 'pinchazo' de la desescalada ha llegado como un reloj. Los catorce días de rigor después del Black Friday y una semana más tarde del puente más largo del año, cuyo impacto en la transmisión aún no se ha dejado sentir. Tras más de un mes de optimismo en las estadísticas, el desplome de los indicadores ha frenado en seco. La incidencia acumula tres días al alza. La velocidad de transmisión, en descenso desde el 20 de octubre, ha vuelto a repunta hasta rozar los niveles críticos de septiembre, informa Paula María.

Las campanas de desescalada sonaron hace dos semanas, el 3 de diciembre, el Ministerio de Sanidad informó de una incidencia menor a los 250 casos por cada 100.000 habitantes, el máximo nivel de riesgo. Una semana después, el 9 de diciembre, España se anotó otro tanto al bajar de una tadsa de contagios de 200 positivos. El jueves 10, la columna de incidencia estaba en 188,72. El día 11 subió algo menos de un punto. Del viernes al lunes, creció otros cuatro y, de este al martes, otros cinco. Los 193,65 casos de ayer dejan al país otra vez en la cota más alta del nivel de riesgo 'alto', una alerta roja, según el termómetro de la cartera, que se ha declarado en el peor momento.

Desde el Gobierno apuntan a que, en la semana del 4 al 10 diciembre, se han realizado una media diaria de 104.677 pruebas diagnósticas... y ese rastreo exhaustivo da cuenta de una realidad poco alentadora: la velocidad de contagios vuelve a repuntar. Así lo indica la estela del número de reproducción básico instantáneo (Rt), el indicador que habla de cuántos casos secundarios genera cada sujeto contagiado, en un periodo de tiempo determinado. Su umbral de riesgo está en 1 y, según los expertos consultados por La Información, se trata del "primer predictor de buena evolución, si disminuye".

El jefe del Ejecutivo ha pedido a los ciudadanos un último esfuerzo y no bajar la guardia a las puertas de que comiencen a administrarse las vacunas. "No tiremos todo por la borda. Solo de nosotros depende no abrir la puerta a una tercera ola", ha dicho Sánchez. No obstante, el presidente se ha mostrado convencido de que España saldrá adelante y ha garantizado que el Gobierno ha entendido las lecciones de la crisis y tiene la firme voluntad de llevar a cabo las transformaciones que necesita el país.

"Agradezco que una mayoría plural de esta Cámara haya apoyado la acción de Gobierno para hacer avanzar a España en este momento crítico", ha dicho por otra parte el jefe del Ejecutivo en referencia a la aprobación de los Presupuestos. Sánchez ha afirmado, por último , que "este nuevo estado de alarma funciona" y que la herramienta constitucional inédita, al ser para seis meses, otorga al Gobierno "los instrumentos necesarios durante el tiempo necesario para abordar con seguridad la pandemia".